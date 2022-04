Arequipa: asistentes cercanos a gobernadora Gutiérrez acusados de hostigamiento laboral

La renuncia de una abogada que trabajó en el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), ratifica la injerencia de los asistentes de confianza en la gestión de la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez. A estos trabajadores, del círculo más cercano de la autoridad regional, los han denominado “Minions”. Actúan más allá de sus atribuciones, amedrentando e imponiendo personal y hasta funcionarios.

El último 30 de marzo la abogada de la Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión (SGEPI), presentó su carta de dimisión dirigida a la misma gobernadora. En la misiva acusa de hostigamiento laboral a dos de los integrantes de este grupo cercano . “Desde finales de enero se ha venido presentando una serie de hostigamiento laboral por parte de los señores Renato Quiroz y Christof Estrada, con calificativos que amedrentan mi estado físico y salud emocional”, señala una parte de la misiva.

Se trata de Renato Quiroz Ortiz, quien desde noviembre del 2021 venía desempeñándose como asistente administrativo bajo el régimen 276, pero sin contar con ninguna carrera universitaria, según consulta a Sunedu. Luego ocupó una plaza de chofer en otra área. Mientras que el otro asistente es Christof Estrada Condori, uno de los más cercanos a la gobernadora desde cuando laboraba en Autodema y cuando era consejera regional.

La República se comunicó con la exservidora. Ella ratificó todo lo que menciona su documento. “El hostigamiento se refería a temas de índole personal. Me dijo que se me acabaron los padrinos, las madrinas, que si quería quedarme en el trabajo debía laborar muchísimo más tiempo. Si no quería, me botaban”, acusó.

Señaló que incluso Renato Quiroz trataba de averiguar los documentados que generaba en su labor. Lo más grave es que la obligaron a dejar una plaza para reducirle el sueldo y seguir cumpliendo las mismas funciones . “Cuando pregunté por qué lo habían hecho. Me indicaron que yo no pertenecía a la gestión”.

Lo dicho por la afectada, coincide con la consulta de las remuneraciones que reporta el Gobierno Regional de Arequipa. Se le redujo el sueldo de diciembre a enero en S/ 800, justamente en el tiempo que refiere inicio el hostigamiento. ¿Cómo es que un chofer tiene injerencia en la SGEPI? “Tendrá el puesto de un chofer pero nunca ha cumplido esas funciones. Por el contrario era él quien indicaba quien entra y quien sale. Eso lo sabe toda el mundo en la región”, señaló la trabajadora.

Sobre Estrada, también ratificó su injerencia en la sede regional. Incluso al conocer la carta, le pidió disculpas a la extrabajadora.

Minions niegan acusación

Pese a que varios trabajadores y ex funcionarios del GRA los acusan de amedrentar al personal, tanto Quiroz y Estrada lo niegan. Los servidores consultados apuntan a ellos. El primero dijo que solo se comunicó con la afectada y que nunca le dijo eso. Señaló que le pagan por obra y que no para en el GRA. Sin embargo, personal del GRA señala que no cumple la labor de chofer y que se le ve en la sede regional. Estrada confirmó que le pidió disculpas a nombre de la gestión regional, pero que no puede hablar por su compañero de trabajo Quiroz.