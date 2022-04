Alex Flores ante críticas por toque de queda: “La solución no es la renuncia de Castillo”

El congresista Alex Flores, de Perú Libre, se pronunció en contra de los pedidos para que el presidente de la República, Pedro Castillo, renuncie al cargo, luego de las críticas por decretar un toque de queda para Lima y Callao, que rige durante este martes 5 de abril, con la finalidad de controlar los actos de violencia en las calles durante los paros de los gremios de transportistas y de agricultores.

“La crisis del modelo económico neoliberal en el Perú ya no es administrable, la solución no es la renuncia de Castillo, promovida por la derecha, ni un adelanto de elecciones, como sueñan los caviares. Nada cambiará si no se modifican las leyes, la solución es una nueva Constitución”, escribió en su cuenta de Twitter.

Mientras tanto, el jefe de Estado acudió esta tarde del martes 5 hasta el Congreso de la República para reunirse con las diferentes bancadas y buscar en conjunto una solución para la crisis, aunque fuerzas políticas como Avanza País y Fuerza Popular se negaron a participar en dicho encuentro y piden la salida de Castillo del cargo.

Castillo anunció inamovilidad ciudadana para el 5 de abril

Cerca de la medianoche, el presidente Pedro Castillo brindó un mensaje a la nación, tras las protestas generadas por el alza de precios a nivel nacional, y anunció que el Consejo de Ministros aprobó decretar inamovilidad ciudadana para el 5 de abril, desde las 2.00 a. m. hasta las 11.59 p. m.

Según el decreto supremo, durante la inmovilización social obligatoria podrán seguir prestando servicios quienes trabajen en las siguientes áreas: salud, medicinas, continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones y actividades conexas, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios, transporte de carga y mercancías y actividades conexas.