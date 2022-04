Roberto Sánchez: Este lunes el Gobierno analizará más medidas ante paro en Huancayo

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, señaló que el Ejecutivo sigue analizando posibles medidas para atenuar el incremento de precios de los combustibles y los fertilizantes, los cuales motivaron una serie de paralizaciones y protestas en Huancayo. Por ello, este lunes 4 de mayo, el Gobierno analizará más medidas entre las que se encuentran la suspensión del impuesto al rodaje y congelamiento de peajes.

“Como PCM mañana (lunes), nosotros estamos en sesión permanente, evaluando y viendo una serie de iniciativas a fin de poder concretar en el ámbito del transporte, que estoy seguro como el impuesto al rodaje, así como esta replanteamiento o suspensión de los peajes, de inmediato es lo que va a hacer”, declaró en Exitosa.

Por otro lado, Roberto Sánchez destacó las medidas que se vienen adoptando para reducir el precio de los combustibles: “Hay una medida que ya se ha tomado y tiene que ver con excluir a la gasolina de 84 y 90 y al petróleo del impuesto selectivo por nueve meses, evaluando de aquí a tres meses el impacto, esto ya está tomado”, agregó.

Piden presencia de Castillo en Huancayo

Ante el pedido de algunas bancadas de oposición y de cierto sector de los manifestantes en Huancayo, quienes solicitan que el presidente de la República, Pedro Castillo, acuda personalmente hasta la zona para liderar la mesa de diálogo que instaló una comitiva de ministros de Estado el último sábado 2 de mayo, el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, señaló que el jefe de Estado tiene toda la predisposición para ir.