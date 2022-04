Karelim López asegura que Zamir Villaverde la amenazó de muerte tras reunión con Luis Pasapera

La aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López, aseguró que viene siendo amenazada de muerte por el empresario Zamir Villaverde, quien se encuentra detenido por una orden judicial por el caso Puente Tarata.

De acuerdo a un reportaje emitido por Cuarto Poder el último domingo, Karelim López mencionó que dichas amenazas se dieron luego de enterarse de una presunta reunión entre Villaverde y Luis Pasapera Adrianzén, dueño de la constructora Termirex y quien habría ganado millonarios contratos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

De igual manera, el dominical dio a conocer que López Arredondo fue ante la fiscal Karla Zecenarro el último 9 de marzo para contarle de la reunión que mantuvieron ambos empresarios involucrados en presuntos actos de corrupción.

Según el testimonio de Karelim López, Zamir Villaverde visitó a Luis Pasapera llevándole una relación de obras y afirmando que era el operador enviado por el presidente, Pedro Castillo, y el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, quien actualmente es buscado por la Policía.

“Ese mismo día Bruno Pacheco me llamó a las 11 y media de la noche, me dice que le cuente lo que había pasado con su amigo Zamir Villaverde. Yo le repito, como amiga le dije que se cuide, que está dando su nombre y luego me enteré que Zamir estaba al costado en altavoz escuchando esa conversación ”, señaló López.

Seguidamente, detalló que se enteró que Villaverde había escuchado la conversación por lo que fue a la sede de la empresa Terminex para hablar con Pasapera.

Es así que Karelim López pidió a Bruno Pacheco llamar a Villaverde. No obstante, al comunicarse con él, el empresario le dijo a Karelim que no iba a ingresar más a Palacio amenazándola, además, con dispararle a ella y a sus hijos con un arma .

“Dijo que él (Zamir Villaverde) me iba a prohibir el ingreso a Palacio y que no me meta, que sabía utilizar armas, que no era un improvisado en esto. Me tildaba de fujimorista infiltrada y me insultaba”, expresó.

“Él le dijo a Bruno Pacheco que mis tres hijos ya tienen una bala , asimismo, se refirió mal de mi persona y me insultaba”, añadió López en su declaración.

PUEDES VER: Gremio de transportistas levanta paralización tras llegar a un acuerdo con el Ejecutivo

Por otro lado, Cuarto Poder reveló un mensaje por WhatsApp que envío Karelim López a Villaverde diciéndole que lo iba a denunciar por querer atentar contra su vida y la de sus hijos. Sin embargo, el empresario solo tomo una captura a su mensaje para remitirlo a Pedro Castillo.