Castillo opta por ir a inauguración en colegio, pese a movilizaciones y paro de transportistas

El presidente Pedro Castillo acudió la mañana del 4 de abril a la inauguración de los nuevos ambientes de la infraestructura educativa de la institución PRITE Canto Grande, donde estuvo acompañado de su primer ministro, Aníbal Torres, y del titular del Minedu, Rosendo Serna.

El jefe de Estado realizó esta visita en un contexto de crisis para el Gobierno, debido a que distintas regiones vienen acatando un paro de transportistas por el alza del precio de combustible y exigen establecer un mesa de dialogo con el Ejecutivo a fin dar solución a este conflicto.

En el lugar, el mandatario pidió que lo “dejen trabajar” y aseguró que su Gobierno busca atender los derechos de las personas. Asimismo, convocó a los poderes del Estado para que contribuyan a “tener un país más inclusivo”.

“Muchos años este país ha sido conducido por grandes expertos políticos y con grandes autoridades. Yo pido al país y a los peruanos que nos dejen trabajar. De los 200 años de vida republicana, denle la oportunidad a un maestro por cinco años”, declaró Castillo Terrones.

Hasta el momento, el jefe de Estado no se ha trasladado a Huancayo, una de las zonas donde el conflicto se ha intensificado y se ha visto actos de vandalismos y saqueos. De hecho, los manifestantes de esta misma ciudad exigieron la presencia del presidente.

“Queremos la presencia del presidente porque él ha ofendido al pueblo diciendo que somos vagos, delincuentes y pagados. No es así señores. El pueblo no está pagado, el pueblo se levantando porque él está abusando. Ahora está en San Martín ¿Por qué no viene a Huancayo?“, señaló un manifestante.