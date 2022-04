Juan Infante: “Si la calle se enciende, se van todos”

La gestión de Pedro Castillo, autodenominada el Gobierno del pueblo, vive uno de los momentos más críticos luego de que centenares de pobladores en Huancayo, cuna de Perú Libre, tomaran las calles para manifestar su malestar por el alza de precios del combustible y productos de primera necesidad.

El sociólogo Juan Infante sostuvo que el escenario para Castillo Terrones ha cambiado. A diferencia de las marchas que se convocaban en Lima para protestar por el supuesto fraude electoral, ahora la ciudadanía reclama al mandatario por las medidas que su Gobierno no ha tomado para contrarrestar este incremento de precios.

“Hoy el reclamo es ‘me duele muchísimo el bolsillo y no estás haciendo nada. Subió todo y no estás haciendo nada. Además, no tienes ninguna capacidad’”, señaló.

En este sentido, criticó la falta de liderazgo de Pedro Castillo. Recordó que en gestiones pasadas, al margen si fueron correctas o no, los ministros de Estado comunicaban a la población las medidas que se tomarían para aplacar las diversas crisis ya sean políticas, sanitarias o económicas.

No obstante, eso no ha pasado con este Ejecutivo.

El experto manifestó su deseo de que esta crisis sea transitoria y, además, que las medidas “desesperadas” de Pedro Castillo, como exonerar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a la gasolinas de 84 y 90 octanos, comiencen a dar resultados en el corto plazo, sino el problema para el Gobierno sería enorme.

Asimismo, aseguró que la actual situación que atraviesa el país no recae solamente en la guerra entre Rusia y Ucrania; sino en la poca capacidad de acción que tiene el Gobierno al renovar constantemente la PCM.

Por otro lado, se refirió a las declaraciones del dignatario contra los dirigentes, a quienes acusó de recibir pagos por el bloqueo de vías.

“Se están anunciando algunos paros y bloqueos en las carreteras, malintencionados y pagados (por) algunos dirigentes y algunos cabecillas, que es necesario decirles que pondremos orden en las próximas horas porque, primero, nosotros venimos de esa cantera de la lucha, que muchas veces hemos tomado espacios para que nos escuchen”, dijo el mandatario el pasado 31 de marzo.

Infante sostuvo que las palabras usadas por el presidente Castillo atacaron a personas que son como él, ya que el sucesor de Francisco Sagasti viene de una dirigencia sindical que se hizo conocida en la huelga magisterial del 2017.

“Ningún presidente se atrevió a tanto. Ni Alan García con su frase de ‘ciudadanos de segunda clase’ fue tan grave (...) Si la calle se enciende, se van todos, esto es terminal”, apuntó.