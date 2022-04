Ministro Gavidia: “Presidente Castillo no tiene ningún problema en ir a Huancayo”

El ministro de Defensa, José Luis Gavidia, se pronunció ante el pedido de algunas bancadas de oposición y de cierto sector de los manifestantes en Huancayo, quienes solicitan que el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, acuda personalmente hasta la zona para liderar la mesa de diálogo que instaló una comitiva de ministros de Estado el último sábado 2 de mayo.

“Él no tiene problema (con ir a Huancayo), ayer estuvo en San Martín, hoy se irá al norte del país. Todos los días viaja. No quiero, no voy a decirle el día, en los próximos días vamos a ir, con todos los ministros”, declaró a los medios a su salida de Palacio de Gobierno.

En esta línea, el titular del Mindef indicó que el jefe de Estado se encuentra a la espera del regreso de la comitiva de ministros, congresistas y viceministros que estuvieron presentes en Huancayo durante la mesa de diálogo para tomar conocimiento sobre las demandas más urgentes. Destacó la tregua de cinco días pactada.

Castillo se disculpará con manifestantes por decir que recibían pagos

Por su parte, el presidente Pedro Castillo pedirá disculpas a los gremios de transportistas tras decir que “algunos dirigentes y cabecillas” habrían recibido “pagos” con el objetivo de ejecutar un paro que se viene desarrollando en el ámbito nacional desde el último 28 de marzo, declaró el ministro de Cultura, Alejandro Salas.