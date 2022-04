José Luis Cavero: Alfredo Zegarra y sus funcionarios nunca me visitaron en prisión

Por: Roberth Orihuela Q.

José Luis Cavero Astete, está igual a como se lo recuerda de su tiempo como jefe de la Oficina de Conflictos y Sostenibilidad del municipio provincial de Arequipa. Cabeza rapada, lentes, camisa blanca, corbata azul, tirantes que sostienen sus pantalones y un maletín de cuero. Lo único distinto, dice él, son sus zapatos. Él mismo los fabricó en la cárcel —en el taller de zapatería—, donde estuvo cuatro años en calidad de prisión preventiva. Esto, desde abril del 2018, cuando iniciaron las investigaciones que el Ministerio Público siguió en su contra y otros 30 involucrados en el caso “Los Malditos de Chumbivilcas”.

De plano, José Luis Cavero Astete se niega a hablar sobre las investigaciones. Aunque dice que es inocente de todo lo que se le acusa y espera poder demostrarlo en el juicio que inició el mes pasado . La tesis de la fiscal María Cabana Ocsa, es que Cavero formaba parte del brazo político de la organización que traficaba con terrenos en la asociación de vivienda Jardines del Chachani. Allí, dirigentes como William Merma y su hermano Pepe, cobraban grandes sumas de dinero por el traspaso de lotes que no tenían título de propiedad, pero sí constancias de posesión que entregaban jueces de paz que apoyaban a los traficantes.

La función de Cavero y del exalcalde Alfredo Zegarra Tejada era de proporcionar legitimidad a los traficantes, prometiendo una pronta titulación de los predios. Cavero intercedió en varias reuniones y hasta iba a Jardines del Chachani a prometer en nombre de Zegarra.

Pero Caverito (como lo conocen) se niega a hablar sobre el caso.

La pregunta de fondo es si usted era el aspirante a colaborador eficaz de la fiscalía que luego se echó para atrás sin motivo aparente.

No puedo decir nada. Mi abogada me ha pedido que no hable sobre el caso mientras se lleva a cabo el juicio. No sabes cuánto me gustaría hablar. Tengo tantas cosas en mi pecho. Quiero salir y decir todo, pero no puedo. Ya habrá momento, pronto. Solo espero que en el juicio se demuestre que yo no tenía nada que ver en hechos irregulares.

¿Ha tenido contacto con Alfredo Zegarra u otros funcionarios municipales?

No. ¿Te digo la verdad? Esperaba que alguno de ellos se acerque a visitarme a la cárcel y me dé su respaldo. Alguien que me diga: yo te conozco, sé cómo eres y cómo es posible que te hayan metido preso. Pero la verdad es que no me sentía así (preso), porque la prisión es externa, pero dentro de mi era libre, porque mantenía mi dignidad y fuerza. Y te digo que fue lo mejor que no vayan, porque así terminé de conocer a esas personas.

¿Qué siente usted por Alfredo Zegarra? En las audiencias de prisión preventiva lo acusó de ser el cerebro de todo…

Me son indiferentes. No siento nada malo ni bueno. Solo puedo decir que con esto los terminé de conocer.

Algo que no queda claro es cómo se conocieron. ¿De dónde nace la amistad que luego lo llevó a ser nombrado como funcionario municipal?

Es algo que no puedo decir

Durante las investigaciones seguro le preguntaron al respecto…

Ese es tu trabajo, míralo en el expediente. No puedo referirme a ello porque luego se puede prestar a otras interpretaciones. Pero lo conocí hace mucho tiempo, cuando era joven y hacía periodismo deportivo. Lo conocí cuando (Alfredo Zegarra) era directivo en Sportivo Huracán.

En 2018. Cavero fue detenido por la Policía en un operativo. Foto: La República

Tiempo perdido

Cavero siempre tuvo cercanía con Arequipa Renace, el movimiento que fundó Alfredo Zegarra. Durante la segunda gestión de Zegarra es cuando toma más relevancia, al ser nombrado jefe de la Oficina de Conflictos y Sostenibilidad. Allí empezó la serie de hechos que lo llevaron a la cárcel.

De esto último sí habla Cavero y cuenta mucho. Durante los días que esperó a que le asignen una celda Cavero, cuenta, escribió su plan de gobierno para la alcaldía provincial. Porque, recordemos, en 2018 ya había iniciado el proceso de elecciones municipales; y Cavero iba a postular con el movimiento Fuerza Arequipeña . “Sentado sobre un balde de pintura y con otro más grande como mesa, escribía mi plan sobre seguridad ciudadana, transporte público. Ahí lo tengo, escrito a mano. Yo seguía pensando que saldría rápido, pero fueron cuatro años”.

De pronto se quiebra y sus ojos se ponen llorosos. Recuerda que cuando ingresó al penal de Socabaya lo golpearon . Conoció violadores, extorsionadores y asesinos. Y para no volverse loco, dice, entrevistó a varios de ellos y pretende publicar un libro. El penúltimo año de su estadía en prisión estuvo en una celda de máxima seguridad de dos por dos metros. Justo cuando el aspirante a colaborador eficaz se echó para atrás y dejó a la Fiscalía sin ese aporte.

En palabras de la fiscal Cabaña Ocsa, el colaborador había delatado con pruebas otras acciones de funcionarios del municipio provincial, que permitieron el tráfico de terrenos en Jardines del Chachani y otras asociaciones de vivienda, como La Interoceánica. Con su delación se podría haber acelerado la acusación, pero todo quedó trunco.