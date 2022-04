Muñoz pide a Castillo adelantar elecciones: Usted lo dijo, ¿qué espera?

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, pidió al presidente de la República, Pedro Castillo, que adelante las elecciones, ya que él mismo dijo que lo haría si no cumplía con las expectativas de la población. Cuestionó, además, el liderazgo del mandatario.

El mensaje del burgomaestre llegó tras las fuertes protestas que se viven en diversas zonas del país, con mayor énfasis en Huancayo, por el alza del precio de combustibles que afecta a la rentabilidad de transportistas.

“El desgobierno del país es prueba de que usted, presidente Pedro Castillo, no es el líder que dijo ser. Hoy el Perú se desborda social, política y económicamente, y no parece haber salida. Se debe buscar una solución inmediata y ponerle fin a esta situación. Usted dijo que adelantaría las elecciones si no cumplía con las expectativas, ¿qué espera? ”, escribió en su cuenta de Twitter.

Tuit de Jorge Muñoz

Luego de más de una semana en pie de lucha, los transportistas —y ganaderos que se sumaron a la causa— exigen la presencia del jefe de Estado y que se tomen medidas para que su sector deje de perjudicarse por el aumento de precios.

Este lunes 4 se han reportado robos masivos y vandalismo en negocios en diversos puntos de la Panamericana Norte y Sur. Frente a ello, cabe resaltar que la autoridad edil no se ha pronunciado al respecto. Tampoco ha brindado soluciones o medidas de seguridad coordinadas con la Policía Nacional para velar por el bienestar de la ciudadanía capitalina.

Medidas para resolver el conflicto

El Gobierno ha dispuesto una serie de medidas para mitigar el alza de precios y desabastecimiento, como la exoneración del pago del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los combustibles en un 90%, anunciada por el ministro de Economía, Óscar Graham. Se tiene previsto que se realice una sesión descentralizada del Consejo de Ministros este jueves en Huancayo.

Cabe mencionar que la falta de atención del Gobierno al paro desde el pasado lunes 28 de marzo y el mensaje del presidente Pedro Castillo diciendo que algunos transportistas “fueron pagados” para ir a protestar motivaron a distintos gremios a sumarme a las protestas.