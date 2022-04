Castillo: “Si algún ministro no les atiende, tenemos que botarlo a su casa”

El presidente Pedro Castillo recalcó que el trabajo de los ministros de Estado es desarrollar propuestas beneficiosas para el país y cumplir con las demandas del pueblo. Por ello, señaló que, si no lo estuvieran haciendo, sería necesario retirarlos del cargo.

“Dígannos a nosotros qué ministros no les hacen caso, porque hemos puesto a los ministros para que trabajen por este país. Si algún ministro no les atiende, tenemos que botarle a su casa, porque tienen que entender que están dispuestos para que trabajen por esa persona, por esa madre, por ese agricultor, por es médico (...). No podemos distraernos en otra cosa sino a las demandas del pueblo peruano”, manifestó desde la ciudad de Tumbes, donde sostuvo un encuentro con las autoridades de la zona.

Asimismo, el jefe de Estado expresó que el Perú viene luchando contra la pandemia de la COVID-19 y también para vencer las complicaciones que esta ha dejado. En ese sentido, exhortó a las fuerzas políticas a ponerse en la misma sintonía para luchar por el país.

”Hoy estamos acá gracias a la responsabilidad de cada familia, de las autoridades. Hemos salido de esta pandemia y no podemos distraernos en otras cosas, porque hoy también el escenario político ya tiene que ponerse al frente del país ”, aseveró.

En otro momento, el mandatario añadió que es labor del Ejecutivo brindar el presupuesto necesario para cubrir las necesidades de toda la población.