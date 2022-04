Abren proceso disciplinario a fiscal Luz Taquire en caso Bruno Pacheco

El exsecretario del presidente Pedro Castillo Bruno Pacheco ha logrado que la Oficina Desconcentrada de Control Interno (ODCI) de Lima abra una investigación disciplinaria contra la fiscal Luz Taquire Reynoso, quien indaga un presunto caso de lavado de activos derivado de la licitación irregular del proyecto Tarata III. La fiscal también viene corroborando la colaboración eficaz a la que se acogió la empresaria y lobista Karelim López Arredondo.

Según conoció La República, la ODCI abrió proceso contra Taquire el 30 de marzo y le otorgó cinco días para que informe sus descargos.

La abogada de Pacheco, Giuliana Quiñones, sostiene en su queja contra la fiscal que hubo irregularidades en el caso. “Primero nos notificó la disposición N°1 cuando mi defendido aún era testigo. Poco después dijo que él nunca se presentó al Ministerio Público a declarar, pero eso es totalmente falso. Él tiene seis carpetas fiscales (como investigado) en contra. El caso que dirige la doctora Taquire es un absurdo porque está volviendo a investigar los US$ 20.000 hallados en Palacio de Gobierno, que ya está siendo revisado en el Área de Enriquecimiento Ilícito de la Fiscalía de la Nación”, dijo la letrada.

En el documento de Control Interno se acogen los puntos que reclama Pacheco: que no se le notificó antes de marzo su condición de investigado y por ello no acudió a declarar, que no se le notificaron los cargos oportunamente, y que la fiscal Luz Taquire pidió el embargo preventivo de dos cuentas bancarias de Pacheco (sueldo como docente y la de su AFP) sin que se le haya permitido ejercer su derecho a defensa.

Por estas cuestiones, en suma, la fiscal Taquire debe brindar sus descargos en los próximos días. Ella investiga precisamente a Pacheco por el hallazgo de US$ 20.000 en el despacho de este, en noviembre del 2021, así como la fiesta con la banda Grupo 5 que se hizo para la hija del exfuncionario en Cieneguilla, a la que asistieron también Karelim López y el exgerente de Petroperú Hugo Chávez Arévalo.

Además, la fiscal Taquire pidió el viernes 36 meses de impedimento de salida del país contra Pacheco y 10 personas. Será revisado mañana desde las 3 de la tarde por el juez Víctor Alcócer, del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria.

Sigue en la clandestinidad

Bruno Pacheco tiene orden de captura por el caso Provías (Tarata III), que dirige la fiscal Karla Zecenarro, pero continúa prófugo desde el lunes 28 de marzo. La defensa de Pacheco, Giuliana Quiñones, ha apelado la detención preliminar y ha adelantado que presentará una queja contra Zecenarro por intentar allanar su domicilio cuando ella, como abogada, no es investigada.