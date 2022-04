Gobierno logra acuerdos parciales y bases agrarias piden presencia de Pedro Castillo

La región Junín cierra la semana con el paro más contundente que se recuerde en las dos últimas décadas. La falta de atención del Gobierno desde el día lunes y el mensaje del jueves del presidente Pedro Castillo en tono acusador fueron el combustible que motivó a distintos gremios a sumarme a esta jornada de lucha iniciada por los agricultores y transportistas.

Desde las distintas provincias, los medios daban cuenta ayer del bloqueo completo de las vías. El ingreso hacia Huancayo, en el puente Breña, se mantenía íntegramente cerrados para los vehículos. También los negocios en la ciudad eran obligados a mantenerse cerrados por los grupos movilizados.

En el centro de Huancayo, la sede del municipio provincial, que por lo demás es gobernado por Perú Libre, lucía con las ventanas destrozadas. En el interior, tal como pudo constatar La República, las oficinas estaban destrozadas. Un funcionario de la comuna dio cuenta a la prensa sobre el robo de computadoras y también de la pérdida de perfiles y proyectos de inversión.

Al salir de este recinto, alrededor de las diez de la mañana, vimos que un primer grupo de protestantes llegó a la calle Real con una arenga que resumía, en parte, la indignación en contra del partido de gobierno y el inquilino de Palacio: “¡Castillo, Cerrón, la misma porquería!”.

Desmanes. Así quedó una de las oficinas del municipio de Huancayo tras ataques del viernes. Foto: Caleb Mendoza/La República

Difícil llegada

Desde otra ubicación, los ministros Roberto Sánchez (Mincetur) y Alejandro Salas (Cultura) anunciaban en rueda prensa la instalación de una mesa de trabajo. Para tal fin habían hecho su arribo al aeropuerto de Jauja otros cuatro ministros.

Se trataba de Óscar Zea (Agricultura), Óscar Graham (Economía), Félix Chero (Justicia) y Alfonso Chávarry (Interior).

Llegar a Huancayo no les fue fácil. En esto tuvo un rol importante el cardenal Pedro Barreto, quien era escuchado por los piquetes instalados en la ruta entre Jauja y Huancayo, para que los dejen pasar. Luego de más de dos horas, la comitiva ingresó a Huancayo a pie por el puente Breña.

A esta dificultad para el arribo se sumó luego lo más complicado: el rechazo de los dirigentes agrarios para dialogar con ellos.

Exigían la presencia del mismo presidente Pedro Castillo.

Hubo más de una hora de diálogo improductivo. Algunos dirigentes buscaban iniciar con la instalación de mesas de trabajo. Otros exigían al mandatario que se disculpe por la expresión de “cabecillas” que eran “pagados”.

Desde San Martín, el mandatario dirigió un mensaje a Huancayo ofreciendo las disculpas. “(Si) en algunas de esas declaraciones hubo un malentendido y lo tengo que aclarar pidiendo disculpas o perdón al pueblo, lo tengo que hacer mil veces porque jamás tengo malas intenciones (…). Vamos a garantizar no solamente el diálogo, sino también vamos a garantizar el derecho a la protesta”, expresó.

Esto, por un lado, bajó las tensiones en el interior del Coliseo Wanka. Pero en los exteriores se produjeron extensas jornadas de enfrentamientos y la Policía disparó perdigones, generando decenas de heridos.

Y es que muchos dirigentes agrarios también exigían ser escuchados por los ministros. Uno de los manifestantes resultó herido de la vista producto del disparo de perdigones.

Policía. Detención y heridos también al sexto día. Foto: difusión

Negociaciones

Sobre la marcha, al interior del Coliseo Wanka quedó en evidencia la seria debilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para la gestión de los conflictos sociales. La ausencia de una metodología durante la reunión generó en varios momentos el riesgo del quiebre del diálogo.

A esto se sumó la falta de dirigentes claramente definidos entre los agricultores, al punto que se iban desconociendo unos a otros.

Con todo, el ministro agrario, Óscar Zea, logró el avance en la instalación de una mesa de trabajo con los dirigentes agrarios, aunque al final muchos decidieron no suscribir el acta.

Entre los anuncios consignados en el documento, tal como había informado previamente Óscar Zea, se encuentra el incremento de la extracción del guano de isla y su venta a precio social de 20 mil a 100 mil toneladas por año. Esto, en atención a una de las principales demandas sobre el alto costo de los fertilizantes.

También el ministro de Economía, Óscar Graham, hizo el anuncio de que el Gobierno limitará el impuesto selectivo al consumo (ISC) del combustible al 90%. Esto también quedó consignado en el acta.

Avances en transportes

En paralelo, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, avanzó una reunión con dirigentes del sector transportes de carga y de servicio de transporte de personas. Aquí también hubo un acta que también lo firma el titular de Economía, Óscar Graham. El documento es más claro en el anuncio de un decreto supremo para la reducción del ISC en un 90%.

Es más, el documento fija una fecha de plazo: 7 de abril.

Si bien en el encuentro los transportistas exigían la eliminación de la Sutran (Superintendencia de Transporte Terrestre), en el acta solo se consigna el término “reorganización”.

Fue el ministro Salas quien tuvo mayor participación en estas negociaciones, junto con un funcionario de Transportes. Al final, los dirigentes de este sector sí firmaron el acta que, por lo demás, incluye el compromiso del desbloqueo de las vías.

Suspenso

Otro de los acuerdos fue el desarrollo de una sesión del Consejo de Ministros en forma descentralizada en Huancayo. Esto fue programado para el jueves 14.

De hecho, un bloque de los dirigentes del sector agrario optó por abandonar el Coliseo Wanka sin estampar sus firmas en las actas. Este malestar se hizo notorio, además, en los exteriores, donde seguían los enfrentamientos al término de la reunión. Es decir, el paro no ha sido levantado ni suspendido en forma íntegra.

La sesión descentralizada del jueves podría ser, tal vez, el punto de quiebre, si es que el Ejecutivo presenta avances en el cumplimiento de los compromisos y otros anuncios concretos.

Y no solo eso. El cardenal Pedro Barreto fue enfático en señalar que “Pedro Castillo tiene que venir de todas maneras a Huancayo y no solamente pedir disculpas”.

El malestar ciudadano se hizo extensivo debido a una tercera víctima, esta vez en Jauja. Se trata del adolescente de iniciales B. J. P. L., quien falleció el viernes, tras caer al río Yacus, mientras escapada de los gases lacrimógenos lanzados por la Policía.

Mientras en Huancayo avanzaban las conversaciones, en Jauja hubo ayer una movilización de los ciudadanos que exigían justicia.

Otras dos personas fallecieron en días previos. Candy Magaly Hinostroza (31) fue atropellada a la altura de Concepción por un transportista que intentó huir de los piquetes. Y en Pilcomayo fue arrollada otra persona por un vehículo que retrocedía por los bloqueos.

Al cierre de esta edición había piquetes de agricultores a lo largo de la margen derecha de la Carretera Central.

Bloqueos. Piquetes se mantuvieron ayer en las principales arterias de Huancayo. Foto: Wilber Huacasi/La República

Huancavelica amenaza

Hasta la ciudad de Huancayo llegó también una delegación de agricultores de la provincia de Tayacaja (Huancavelica), que también se sumó a las protestas. Sin embargo, no fueron escuchados por los ministros. Y aquí se puede abrir otro frente de conflicto serio contra Castillo.

“Huancavelica ha respaldado con más del 85% de votos a este presidente Castillo, pero lamentablemente no está respondiendo a los agricultores de las pequeñas parcelas”, protestó el dirigente agrario Dilmer Solano, quien amenazó con la convocatoria a un paro en la región que ayudó en forma sólida a Castillo a llegar a Palacio.

Anuncios

El acta del sector agrario contempla el compromiso del Gobierno en emitir un decreto para fortalecer el uso de la leche fresca y mayor extracción de guano. Algunos dirigentes no firmaron.

Enfoques

“Impacto político para el gobierno”, por el analista Carlos Reyna

Los manifestantes responsabilizan al Gobierno de los problemas que están teniendo con los precios del combustible, alimentos y fertilizantes. Es entendible porque en los sectores populares es difícil distinguir matices de si esto es consecuencia de los precios internacionales que han subido o si es consecuencia de la gestión del Gobierno. Esto no es solo una demanda de reducción de los precios o de algunas medidas que atenúen el efecto de estos precios elevados, sino también ya se puede convertir en una protesta política contra el Gobierno. Es una situación complicada y va a tener consecuencias políticas para el Gobierno. La más importante en el caso de Junín va a ser un deterioro de la fortaleza política de Vladimir Cerrón y de su partido político en esa región.

“Ni el Gobierno, ni el Congreso”, por el analista Javier Azpur