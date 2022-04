Salas sobre protestas en Huancayo: “Hemos encontrado gente desestabilizadora e infiltrada”

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, señaló que –advertidos por los mismos dirigentes de la zona– lograron identificar la presencia de personas infiltradas en las protestas que se vienen desarrollando en Huancayo. Algunos incluso de nacionalidad extranjera, quienes -indicó- no tendrían una preocupación por encontrar una solución a la crisis, sino solo de participar en los enfrentamientos contra la Policía. Ante ello, hizo un llamado a priorizar el diálogo sin violencia.

“Estamos en un gobierno democrático donde el diálogo es un aspecto principal para poder sacar adelante a nuestro país, pero también nos hemos encontrado con gente desestabilizadora, con gente infiltrada. Queremos hacer un llamado a no politizar nuestras calles o que haya algún tipo de confrontación con el Gobierno, no significa azuzar con gente que no tiene el más mínimo interés en encontrar una solución para quienes supuestamente representan”, declaró a Canal N.

Sobre el incidente en el coliseo Wanka

El último sábado 2, se suspendió la mesa de diálogo entre la comitiva del Ejecutivo y el gremio de transportistas y dirigentes de agricultores, la cual se desarrollaba en el coliseo Wanka, en Huancayo. Los ministros presentes se tuvieron que retirarse del lugar ante la falta de garantías, al igual que el monseñor Pedro Barreto. Según Alejandro Salas, los mismos dirigentes les pidieron desalojar el recinto ante la presencia de infiltrados.

“Me dijeron que no reconocía a la gente que estaba ahí (en el coliseo), ellos mismos (dirigentes) nos dijeron que era gente infiltrada, que no eran gente de la zona. Incluso había ciudadanos extranjeros y llegaron a tirar piedras. Fueron los mismos dirigentes los que nos dijeron que salgamos porque había gente a la que no reconocían”, agregaron.

En el coliseo Wanka también estuvieron presentes los ministros de Justicia, Feliz Chero; de Energía y Minas, Carlos Palacios; de Economía, Carlos Graham; y del Interior, Alfonso Chávarry. Además, también los acompaña el viceministro de la PCM, Jesús Quispe, algunos congresistas y el cardenal Pedro Barreto.