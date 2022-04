Cardenal Barreto: “Pedro Castillo tiene que venir a Huancayo y no solo pedir disculpas”

El cardenal Pedro Barreto se pronunció luego de que no se lograra instalar una mesa de diálogo en la ciudad de Huancayo, entre los ministros de Estado y los representantes de gremios de transportistas, agricultores y otros sectores, con el fin de parar las protestas iniciadas hace cinco días.

Asimismo, reiteró su crítica al presidente de la República, Pedro Castillo, por decir que “algunos dirigentes y cabecillas” habrían recibido “pagos” y que, hasta la fecha, no haya pedido disculpas.

“No se dan las condiciones para firmar una mesa de diálogo y por tanto no hay la mediación. Estoy muy dolido porque la gente ha expresado su dolor porque el presidente de la República (Pedro Castillo) insultó a los dirigentes. Si hay algo —ahora— que está exacerbando aún más es que el presidente no haya pedido disculpas y menos se ha atrevido a venir aquí”, expresó durante una transmisión en Canal N.

En ese sentido, el también arzobispo manifestó que “Pedro Castillo tiene que venir de todas maneras a Huancayo y no solamente pedir disculpas”.

“Esto es muy lamentable porque los campesinos incluso me están informando que fuera del coliseo es una batalla campal, cosa que lamentamos mucho que Huancayo esté en estas circunstancias”, aseveró.

En otro momento, señaló que no se llegó al diálogo con los transportistas ni líderes sindicales debido a que no hubo las condiciones. “Si no hay actitud de escucha, entonces, en realidad, ahí hay un problema muy serio”, dijo.

Por otro lado, mencionó que los seis ministros y dos viceministros enviados por el Poder Ejecutivo “no han podido ser escuchados”, por lo que no hubo los acuerdos esperados para apaciguar las protestas.