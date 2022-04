Ministerio de Justicia acepta renuncia de Juan Carrasco Millones como viceministro

El Ministerio de Justicia oficializó la renuncia de Juan Carrasco Millones al cargo de viceministro de la entidad luego que este presentara un oficio en el que solicitaba al titular del Minjus, Felix Chero Medina, el cese de sus funciones a fin de emprender nuevos proyectos políticos. Fuentes de La República señalaron que su salida se debe a que postularía al Gobierno Regional de Lambayeque con Juntos por el Perú (JP).

De acuerdo con la resolución suprema No 059-2022-JUS, que lleva la firma tanto del presidente de la República, Pedro Castillo, como la del ministro de Justicia, se acepta la renuncia de Carrasco Millones y se le agradece por los servicios prestados. Dicha resolución, con fecha del 1 de abril de 2022, da por concluida las funciones del exviceministro, quien presentó su carta de renuncia el último 31 de marzo.

Cabe recordar que el último viernes Carrasco Millones explicó los motivos de su renuncia a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Al país y a nuestra tierra tenemos que devolverle en vida todo lo que nos ha dado. Por ello, he tomado la decisión de renunciar al cargo de viceministro en el Ministerio de Justicia para emprender proyectos políticos . Por el amor a mi región Lambayeque, en memoria de mi madre y el empuje de toda mi familia, trabajaré intensamente para ayudar al desarrollo de mi tierra y de nuestra gente”, escribió en su cuenta de Twitter.

Juan Carrasco: “No conozco a la señora Karelim López”

Anteriormente, Carrasco Millones fue vinculado con la empresaria Karelim López. Sin embargo, descartó tener algún vínculo de amistad con la lobista e insistió en su versión sobre que nunca la ha visto personalmente.

“Respecto a las investigaciones (sobre las visitas a Sarratea), yo no tengo vinculaciones, no conozco a la Sra. Karelim López; nunca la he tenido en mi teléfono, nunca hemos conversado. Yo me he dado cuenta de que hemos coincidido en Sarratea recién cuando ha salido el reportaje, cuando pude verlo”, declaró en los exteriores del Parlamento.

“Yo no sé dónde estaba, la casa tiene cuatro pisos, yo no la conozco. (…) Creo que todo está dentro del contexto de la verdad, yo tenía solo 48 horas de designado como ministro de Defensa, tenía conversaciones personales con el presidente”, aseveró.