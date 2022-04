Anuncian Consejo de Ministros descentralizado en Junín para el jueves 7 de abril

La Presidencia del Consejo de Ministros realizará una sesión descentralizada en Junín el próximo jueves 7 de abril. Esta decisión se tomó en el contexto de las manifestaciones que vienen ocurriendo en Huancayo contra del Gobierno de Pedro Castillo tras el alza de precios.

Asimismo, tras una reunión entre el ministro de Cultura y dirigentes transportistas, se firmó un acta en la que se señala que liberarán las vías que fueron bloqueadas. Cabe precisar que este acuerdo es únicamente con el bloque de este sector.

La reunión de Consejo de Ministros, además, ocurrirá tras el pedido de los manifestantes de que el presidente Pedro Castillo acuda a esta provincia para “dar la cara” ante el alza de precios.

“(Me siento) totalmente indignado. El señor presidente (Pedro Castillo) debería estar acá, debe dar la cara. ¿Por qué no da la cara?, ¿por qué se esconde? No queremos a sus ministros, no queremos esa porquería”, señaló uno de los protestantes a Canal N.

Al lugar solo acudieron seis ministros de Estado y dos viceministros, quienes llegaron para establecer un consenso con la población tras los saqueos y hechos de violencia registrados en los últimos días.