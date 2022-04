Abren investigación contra fiscal de lavado por queja de Bruno Pacheco

El exsecretario del presidente Pedro Castillo, Bruno Pacheco , ha logrado que la Oficina Desconcentrado de Control Interno (ODCI) de Lima abra una investigación disciplinaria contra la fiscal Luz Taquire Reynoso , quien indaga presunto lavado de activos derivado de la licitación irregular del proyecto Tarata III. La fiscal también viene trabajando y corroborando la colaboración eficaz a la que se acogió a fines de febrero la empresaria y lobista Karelim López Arredondo.

Según conoció La República, la ODCI Lima abrió proceso contra Taquire el último 30 de marzo y le ha concedido cinco días para que dé sus descargos. La abogada de Pacheco, Giulliana Quiñones, sostiene en su queja contra la fiscal que hubo irregularidades en la investigación.

“Primero nos notificó la disposicion N°1 cuando el señor Bruno Pacheco aún tenía la condición de testigo. Poco después dijo que él nunca se presentó al Ministerio Público a declarar pero ello es totalmente falso. Él tiene tiene 6 carpetas fiscales (como investigado) en contra y el caso de lavado de activos de la doctora Taquire es un absurdo porque está volviendo a investigar lo de los US$20.000 hallados en Palacio de Gobierno, que está siendo revisado ya por el Área de Enriquecimiento Ilícito de la Fiscalía de la Nación ”, dijo la letrada para esta nota.

Resolución que abre proceso contra la fiscal de lavado de activos, Luz Taquire.

En el documento de Control Interno se acogen los puntos que reclama Pacheco: que no se le notificó antes de marzo su condición de investigado y por ello no acudió a declarar, que no se le notificaron tampoco los cargos en su contra oportunamente, y que la fiscal Taquire pidió el embargo preventivo de dos cuentas bancarias de Pacheco (sueldo como docente y la de su AFP) sin que se le haya permitido ejercer su derecho a defensa.

Por estas cuestiones, en suma, la fiscal Taquire debe brindar sus descargos en los próximos días. Ella investiga precisamente a Pacheco por el hallazgo de US$20.000 en el despacho de este en noviembre de 2021 así como la fiesta con la banda musical “Grupo 5″ que se hizo para la hija del exfuncionario en Cieneguilla, a la que asistieron también Karelim López y el exgerente de Petroperú Hugo Chávez Arévalo .

Argumentos de Bruno Pacheco contra la fiscal.

Medida a evaluar

Taquire ha solicitado el viernes último también impedimento de salida del país contra Bruno Pacheco por el plazo de 36 meses . Su requerimiento abarca a otras 10 personas entre las que se encuentran Zamir Villaverde García (”operador” de Pedro Castillo, según la Fiscalía), Fray Vásquez Castillo (sobrino de Pedro Castillo), Luis Pasapera Adrianzén, abogado Luis Francia, Marco Pasapera Adrianzén, Héctor Pasapera Adrianzén, George Pasapera Adrianzén, Gilmar Pasapera Adrianzén, Víctor Valdivia Malpartida, Edgar Vargas Mas y Víctor San Miguel Velásquez.

Este pedido iba a evaluarse el mismo viernes por la noche, no obstante se reprogramó para el lunes 4 de abril a las tres de la tarde porque no fue notificado de forma completa a los abogados.

“Eso es un abuso del Ministerio Público. Hace un mes pedimos copias y hasta ahora no sabemos nada de los cargos. Es una obligación de la Fiscalía. Queremos saber primero cuál es el contenido de la denuncia, si mi patrocinado es imputado o testigo, antes de decidir si nos oponernos o nos allanamos”, dijo para este diario Luis Francia, abogado de Luis Pasapera.

Mañana, desde las tres de la tarde, el juez Víctor Alcócer, del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria, será el encargado de evaluar si corresponde o no dictar la restricción para que ninguno de los investigados por lavado de activos salga del país . Actualmente, Pacheco tiene ya en su contra otras dos medidas de impedimento de salida en los casos SUNAT y Provías.

Quiñones, abogada de Pacheco, ha apelado por su parte la detención preliminar que está vigente contra su defendido desde el lunes último por el caso Tarata III (Provías). Hasta el momento, Bruno Pacheco no ha podido ser ubicado pese a tener una orden de captura en esta investigación.