Pedro Castillo: camioneros responden luego de ser acusados de recibir pagos por bloqueo de vías

El presidente de la República, Pedro Castillo, se refirió a los bloqueos de carreteras realizados por los gremios de transportistas de carga pesada, quienes llevaban a cabo un paro a raíz del alza de precios del combustible. Ante ello, el jefe de Estado mencionó que se tratarían de acciones malintencionadas por parte de algunos dirigentes y cabecillas a los que se les habría pagado. En respuesta, los camioneros que protestaron calificaron las declaraciones del mandatario como una falta de respeto, pues alegaron que Castillo no conoce a las personas a las que se refiere.

“¿Usted conoce a mi persona, conoce a los dirigentes que están en todos los departamentos del Perú en este paro? ¿Usted puede comprobar lo que está manifestando, que los dirigentes han recibido plata? Pensé que usted podía hacer un cambio en el país. ¿Qué tipo de dirigente es usted, cuando usted supuestamente ha representado a los profesores? Lo que usted está mostrando es una falta de respeto y educación al sector dirigencial ”, expresó uno de los ciudadanos de Arequipa para el medio Frase Corta.

El ciudadano, que se identificó como Javier Corrales señaló que había dirigido una oficina anticorrupción por cuatro años y se mostró ofendido ante las declaraciones del presidente. Asimismo, señaló que los dirigentes con los que el Ministerio de Transportes ha sostenido conversaciones no los representan.

“Le pido que venga a Arequipa y me diga en mi cara que alguien me ha pagado o ha pagado a los dirigentes de todo el país. No confunda con los dirigentes con los que usted se ha sentado. Los dirigentes con los que el Ministerio de Transportes se ha sentado no nos representan ”, enfatizó.

Pedro Castillo: Se están anunciando paros pagados por algunos dirigentes y cabecillas

El último jueves 31 de marzo, el presidente Pedro Castillo señaló que los paros anunciados estarían pagados por dirigentes o cabecillas; por tanto, estaba dispuesto a poner orden en las próximas horas.