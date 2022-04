Juan Carrasco Millones renuncia al cargo de viceministro de Justicia

El exfiscal Juan Carrasco Millones presentó su carta de renuncia al cargo de viceministro de Justicia este viernes 1 de abril. El también exministro de Defensa se dirigió al titular de la cartera de Justicia, Felix Chero Medina, para solicitarle el cese de sus funciones.

En el documento no figuran los motivos de su renicia. No obstante, fuentes de La República señalaron que se debe a que postularía al Gobierno Regional de Lambayeque con Juntos por el Perú (JP).

Carta de renuncia de Juan Carrasco Millones

Anteriormente, Carrasco Millones fue vinculado con la empresaria Karelim López. Sin embargo, descartó tener algún vínculo de amistad con la lobista e insistió en su versión sobre que nunca la ha visto personalmente.

“ Respecto a las investigaciones (sobre las visitas a Sarratea), yo no tengo vinculaciones, no conozco a la Sra. Karelim López , nunca la he tenido en mi teléfono, nunca hemos conversado. Yo me he dado cuenta de que hemos coincidido en Sarratea recién cuando ha salido el reportaje, cuando pude verlo”, declaró en los exteriores del Parlamento.