Jaime Chincha reaparecerá con programa periodístico en Canal N

El periodista y exconductor del programa “Nada está dicho”, Jaime Chincha, reaparecerá en la señal de Canal N con un nuevo programa periodístico, luego de su salida de RPP, donde trabajó por más de tres años. Según fuentes de La República, volverá a las pantallas chicas este mes de abril después de Semana Santa .

El hombre de prensa condujo por última vez su programa el pasado jueves 24 de marzo. Al día siguiente, el conductor Fernando Carvallo lo reemplazó en el espacio informativo sin previo aviso y sin darle la oportunidad a Chincha Ravines de despedirse de su público.

Uno de los recientes comentarios de Jaime Chincha que causó revuelo fue sobre el caso de Universitario y Andy Polo, acusado de violencia por su expareja.

“Mientras Andy Polo esté en Universitario, yo no veré a mi equipo jugar. Me duele que una persona así haya sido contratada en mi equipo y, por esa razón, no los veré, mientras ese señor siga ahí”, señaló aquel día.

PUEDES VER: Ofrecen recompensa por captura de Bruno Pacheco y sobrinos del presidente

Por otro lado, tras las especulaciones de un despido, el director periodístico de RPP, Daniel Titinger, señaló que la salida de Jaime Chincha se debe a que renunció al medio periodístico hace dos semanas.

“Me hubiera gustado que los periodistas que especulan sobre la salida de Jaime Chincha me llamaran. La verdad es simple: Jaime renunció a RPP hace dos semanas para irse a trabajar a otro medio de comunicación, donde imagino que pronto lo verán. Abrazo, Jaime Chincha. Todo lo mejor”, escribió en Twitter.