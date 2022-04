Fallece Elena Tasso Heredia, madre del expresidente Ollanta Humala

Elena Ana Tasso Heredia, madre del expresidente Ollanta Humala Tasso, falleció en la madrugada de este viernes 1 de abril, así lo confirmó Alexis Humala, hermano de Ollanta e hijo de la Ana Tasso, a La República.

La también esposa de Isaac Humala, y madre del líder etnocacerista Antauro Humala, habría perecido tras una dolencia crónica. No obstante, la familia no quiso dar más detalles. “Si es cierto (que mi madre falleció hoy). No responderé más preguntas por ahora”, dijo a esta redacción Alexis Humala.

Por otro lado, fuentes de este diario informaron que la familia de Antauro Humala, quien se encuentra en prisión tras ser condenado por el caso ‘Andahuaylazo’, pedirán permiso al presidente, Pedro Castillo, para que el hermano de exmandatario Ollanta Humala pueda despedirse de su madre .

En diciembre último, Antauro Humala Tasso obtuvo un permiso especial del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para dirigirse al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), ubicado en San Borja, para visitar a su madre, Elena Tasso, quien estaba muy delicada de salud.

La progenitora de los hermanos Humala presentaba un cuadro oncológico grave desde enero del 2021 por lo que fue intervenida quirúrgicamente.

Después de permanecer alrededor de 40 minutos en el INEN, usando esposas y acompañado de efectivos policiales y personal del INPE, Humala Tasso fue llevado de regreso al penal de Ancón .

Antauro Humala viene cumpliendo una condena de 19 años de prisión hasta el 2024 por los delitos de rebelión, secuestro y homicidio calificado que le impuso el Poder Judicial por el caso Andahuaylazo, levantamiento que lideró Humala contra el entonces presidente Alejandro Toledo y que dejó a dos policías fallecidos.