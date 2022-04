5 de abril: a 30 años del autogolpe

En La Entrevista, Paola Ugaz conversó con Gustavo Gorriti, periodista y director de IDL-Reporteros, sobre las historias que buscan recordar el horror que se vivió en la época del terrorismo y el conflicto interno durante el Gobierno de Alberto Fujimori. Además, rememoró algunos pasajes a cuatro días de conmemorarse 30 años del 5 de abril de 1992.

- Es inevitable preguntarte de los 30 años del 5 de abril, donde fuiste secuestrado. Hoy se discute en la Corte IDH este atajo que ha hecho el Tribunal Constitucional para sacar por segunda vez a Alberto Fujimori, condenado por secuestro.

Lo que recuerdo lo he contado tantas veces que no quisiera aburrir a la gente y empezar a superponer el relato a la memoria viva, pero lo que pasó ese 5 de abril fue un golpe de Estado que fue cuidadosamente planeado. No estoy del todo seguro de cuánto en los cálculos de Fujimori, pero de Montesinos sin ninguna duda, básicamente, desde el comienzo del Gobierno.

Fue a buscar las condiciones para hacerlo posible. Fue incluso tratar de manipular la situación y que esta pudiera agravarse para poder justificar la medida extrema de un golpe de Estado. Es virtualmente seguro de que haya sido por una decisión de Montesinos que se aplazó la posibilidad de haber capturado a Abimael Guzmán en 1991, en la casa de Chacarilla, cuando existió una vigilancia muy cercana.

Si lo hubieran hecho, no solo hubieran (capturado) a los que fueron posteriormente, sino al comité central, entre ellos, a ‘Feliciano’, obviamente, eso le quitaría todo piso al golpe de Estado.

Como digo, fue un golpe de Estado cuyo objetivo era tomar control dictatorial, vertical del país. Luego, se adoptó para mantener una especie de cosmética de la democracia, pero, durante largos años, la dirección del país estuvo en manos de Montesinos y Fujimori, en dupla, con el SIN, que fue puesto en la cúspide de todo el sistema de seguridad.

- En el reportaje, “Las matanzas de Parcco y Pomatambo” muestran cómo el Ejército del Perú hizo una matanza extrajudicial a las personas que ellos pensaban eran parte de Sendero Luminoso. ¿Qué lecciones se pueden tomar?

El resultado del reportaje desmintió la versión anterior que había dado el Comando Conjunto de la Fuerza Armada, el cual indicaba que se había producido un cruce de fuego con un grupo de senderistas y, en consecuencia, había muerto el llamado camarada ‘Caszely’.

Con ese reportaje y con los testimonios del pueblo, nosotros demostramos que ahí no ocurrió un enfrentamiento; sino la captura de gente indefensa, entre los cuales, un anciano de 89 años, su esposa y su nieto, quienes fueron asesinados y, posteriormente, sus cadáveres quemados.

Eso hizo que por primera vez el Comando Conjunto reconociera que se había ejecutado una masacre y se iniciara una investigación, eso llegó a un juicio que duró muchísimos años.