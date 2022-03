Bruno Pacheco y sobrinos de Pedro Castillo ya figuran en Programa de Recompensas

El ex secretario general del despacho presidencial Bruno Pacheco y dos sobrinos del presidente de la República, Pedro Castillo, -Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez- fueron incluidos este miércoles en la lista de personas buscadas del programa de recompensas del Ministerio del Interior.

También fueron incluidos los exfuncionarios de Provías Descentralizado Alcides Villafuerte Vizcarra y Edgar Vargas Mas. Cabe resaltar que los cinco se encuentran con paradero desconocido desde el reciente lunes 28. Su ausencia se reveló cuando, al realizar un operativo por el Caso Puente Tarata, no fueron ubicadas.

El juez Manuel Chuyo ha dictado contra ellos y seis personas más una orden de detención preliminar por un periodo de 10 días. Cabe resaltar que solamente se pudo ubicar a tres de ellos y otros tres se pusieron a disposición del Poder Judicial el último martes 29.

La inclusión de Pacheco Castillo, Vásquez Castillo, Castillo Gómez, Villafuerte Vizcarra y Vargas Mas en el Programa de Recompensas fue aprobada por la Comisión Valuadora de Recompensas contra la Criminalidad (Cercri).

De acuerdo con información del Mininter, el grupo de trabajo “sesionó este jueves y estableció los montos de los beneficios económicos ofrecidos a quienes colaboren con su captura”. La incorporación fue aprobado mediante mayoría en una sesión extraordinaria.

PNP pide incluir a Pacheco y sobrinos de Pedro Castillo en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior

Luego de no ubicar a los implicados del caso Puente Tarata, la Policía Nacional del Perú (PNP), por medio de la Policía Anticorrupción, anunció la solicitud hecha al Ministerio del Interior para incluir al exsecretario de Palacio de Gobierno y a dos sobrinos del presidente de la República Pedro Castillo en el Programa de Recompensas de la institución.

“Inmediatamente se ha solicitado a nivel del Viceministerio de Orden Interno para que sean considerados entre los más buscados y se tenga una recompensa (por su captura)” , declaró el comandante durante una conferencia de prensa en Jesús María.

Bruno Pacheco no se entregará a la justicia, según su abogada

Giuliana Quiñones, abogada del ex secretario general del Despacho Presidencial Bruno Pacheco, aseguró que su defendido no se pondrá a disposición de la justicia. Tras conocerse que el Poder Judicial ordenó la detención preliminar del exfuncionario y después de allanar su vivienda, su representante legal consideró que habría una serie de irregularidades contra su defendido, por lo que no acudirá.