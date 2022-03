Jorge Morante sobre caso de Alberto Fujimori: “El problema se inicia en la Corte Suprema”

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado al Estado que se abstenga de liberar a Alberto Fujimori, luego del fallo del Tribunal Constitucional (TC) que restituye el indulto humanitario a favor del expresidente, otorgado por PPK en el 2017.

En respuesta, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, rechazó la medida de la Corte IDH, y la calificó de “precaria e injusta”. La excandidata presidencial también responsabilizó al Gobierno de Pedro Castillo de las consecuencias en la vida de su padre.

“En el caso de mi padre no existen los derechos humanos, ni siquiera el más mínimo y elemental derecho a la vida. Está en manos del Gobierno, ahora, allanarse o no ante una medida tan precaria como injusta. Si existiese un mínimo de equilibrio en su evaluación, no debería desacatar el fallo del TC de ceder ante una maniobra tan perversa e inhumana. Mi familia hace responsable a este Gobierno de las consecuencias que su decisión pueda generar en la vida y la salud de Alberto Fujimori”, señaló.

Jorge Morante, congresista de Fuerza Popular, aseguró estar sorprendido por la notificación de la Corte IDH. De acuerdo a su análisis, esta ya adelantó su posición, sin siquiera haber escuchado a las partes comprometidas.

“Me parece una tremenda irregularidad. ¿No se supone que estamos ante una corte de derechos humanos?”, cuestionó.

Alegó que, si el Tribunal Constitucional, como máximo organismo constitucional del Perú, ya emitió un fallo dando una garantía vinculada al cumplimiento de la libertad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos debería tener mayor precaución entorno al caso.

Asimismo, recordó que, en el 2018, la Corte IDH resolvió que el tema del indulto debe ser analizado en una sede constitucional dentro del Perú, y agregó que también existe un error de procedimiento, generado por los deudos de las víctimas, quienes no utilizaron la vía constitucional, sino penal, tras la liberación de Alberto Fujimori en el 2017.

“El problema se inicia en la Corte Suprema. Llamaron al juez de ejecución penal, que es el menos antiguo (...) Los deudos y las ONG no le hicieron caso a la corte y continuaron con su error”, indicó.

Según el congresista, el único que siguió las reglas establecidas por la Corte IDH fue el propio exmandatario, quien verificó si el indulto era válido.

René Gastelumendi recalcó a Jorge Morante que se discutió la legalidad del indulto luego de que se hicieran públicos los ‘Mamanivideos’, en donde se reveló cómo la gracias al expresidente habría sido negociada por PPK y Kenji Fujimori.

Ante ello, el parlamentario precisó que son temas que están en investigación. Además, manifestó que “las circunstancias, que no fueron las mejores”, no implican que el TC no pueda emitir un fallo validando el caso.

“Fuerza Popular y el fujimorismo, cualquier decisión que ha emitido el TC, la ha respetado”, aclaró.

Por último, afirmó que le parecería grotesco que la Corte IDH restituya la anulación del indulto. El parlamentario comentó que, luego de cuatro años de concedida esta gracia presidencial, la salud del exmandatario se ha desquebrajado aún más, lo cual se puede demostrar con los informes del INPE. No obstante, cuestionó si el Gobierno tendrá “la decencia” de adjuntar esa documentación.

“Ellos (el Gobierno) estaban esperando la excusa perfecta para impedir la excarcelación del expresidente Fujimori”, apuntó.