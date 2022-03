¿Qué podría evidenciar en el Congreso la censura o no al ministro Hernán Condori?

El ministro de Salud, Hernán Condori, fue cuestionado por el gremio médico desde el primer momento que el presidente Pedro Castillo decidió nombrarlo en el cargo debido a su desarrollo como galeno en Junín, donde aconsejaba el uso de seudos medicamentos sin sustento científico, además de ejercer como obstetra sin tener la especialidad para ello, entre otras cosas.

Su designación en plena tercera ola de la pandemia generó que renuncien el viceministro de Salud Pública y el Equipo Consultivo de Alto Nivel para la vacunación contra la COVID-19.

Condori Machado ha pasado de ser interpelado por el Congreso a enfrentar este jueves 31 de marzo una moción de censura en su contra, presentada por el legislador de Avanza País Diego Bazán el último 22 de marzo y apoyada por las bancadas de Juntos por el Perú, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Acción Popular, Somos Perú y no agrupados.

Especialistas concuerdan en que la censura debería proceder y, en caso ello no ocurra, ratificaría la visión de la población sobre el Congreso: hay la posibilidad de que existan acuerdos privados entre el Ejecutivo y el Legislativo.

El analista político Luis Benavente consideró que la separación de Condori del Ministerio de Salud es lo que corresponde y, además, sería un llamado de atención del Parlamento hacia el jefe de Estado por haber designado a alguien que “no da la talla”.

“La censura es merecida, sería un castigo político al presidente Castillo por nombrar ministros sin los méritos suficientes, cosa que es una práctica el nombrar ministros mediocres, que están comprometidos en abusos a mujeres, que están investigados con procesos por homicidios. Evidentemente eso no es bueno para la gobernabilidad”, dijo a La República.

No obstante, si la representación nacional optara por mantenerlo en la dirección del Minsa, esto se entenderá como un “triunfo político del Gobierno” y la constatación de que hay intereses particulares de por medio.

“(Si no lo censuran), se mantendrían las sospechas de acuerdos bajo de la mesa, cosa que no se va a poder demostrar de una manera contundente, pero en todo caso se mantendrían las sospechas de una conducta poco transparente de muchos congresistas”, refirió Benavente.

Así, opinó que la decisión del Legislativo de no haber vacado al presidente se puede justificar “en aras de la gobernabilidad”; no obstante, enfatizó que sostener a un ministro cuestionado “hablaría muy mal de los congresistas”.

Hay argumentos para la censura de Condori

A su turno, la politóloga Katherine Zegarra señaló a este medio que existen varios y válidos argumentos por los cuales Hernán Condori debería ser reemplazado, lo cual se evidencia con la disminución de la vacunación y sus cuestionamientos con respecto a su ética como médico.

“Si no lo censuran, el Congreso estaría ratificando que no cumplen un rol de control político eficiente. (Además), aumenta esta visión o percepción de que el Congreso tendría algún tipo de convenio o de acuerdos con el Ejecutivo que no van hacia la búsqueda del bien común, sino de perseguir intereses particulares”, añadió.

Sin embargo, ante la posibilidad de que las bancadas se unan para votar a favor del desafuero del jefe del Minsa, precisó que esto indicaría “un cambio de actitud por parte de los parlamentarios”.