Diego Bazán: “Hubiera sido un pésimo mensaje que no se termine censurando al señor Condori”

El congresista de Avanza País Diego Bazán señaló que era inevitable la censura al ahora ex ministro de Salud Hernán Condori, por lo que el Congreso tenía que aprobar su destitución. Si esto no pasaba -opinó- hubiese sido un reflejo de que la oposición realiza un trabajo de control político ineficiente.

“ Hubiera sido un pésimo mensaje que no se termine censurando al señor Condori, porque hubiéramos demostrado que este Congreso y, principalmente, la oposición que debería ser responsable no está cumpliendo su función. En ese sentido, no hubiéramos servido absolutamente para nada”, manifestó a la prensa.

En esa línea, también consideró que los votos en abstención de la bancada oficialista de Perú Libre dejan entrever una postura desgastada.

En otro momento, Diego Bazán dijo esperar que el siguiente titular del Ministerio de Salud sea alguien que no tenga investigaciones en su contra y cumpla con el perfil requerido.

“Deben existir personas que tengan la capacidad técnica y profesional y, además, experiencia en gestión pública, pero no manchada por investigaciones que finalmente hacen sospechosa su carrera profesional. Esperamos (que el próximo ministro) sea un médico que tenga el nivel, (que esté a) la altura y que goce también de la simpatía de los gremios médicos ”, sostuvo.

Además, agregó que una de las tareas en las que se tiene que enfocar el reemplazo de Hernán Condori es la vacunación no solo de la COVID-19, sino también de otras enfermedades, para que pueda cerrar las brechas en los procesos de inmunización.

Congreso censuró a Condori

El Congreso de la República decidió censurar al ministro de Salud, Hernán Condori, en la sesión del pleno de este jueves 31 de marzo, con 71 votos a favor, 32 en contra y 13 abstenciones. Ahora, el titular del Minsa deberá dejar su cargo y el presidente Pedro Castillo tendrá que buscar su reemplazo.