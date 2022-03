Cerrón: “Los sobrinos del presidente son personas investigadas y tendrán que ponerse a derecho”

El parlamentario oficialista Waldemar Cerrón consideró que el ex secretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente Pedro Castillo deberían ponerse en manos de la justicia. Las declaraciones del vocero de Perú Libre se dieron en relación a la desaparición de los investigados al determinar su detención preliminar.

En diálogo con RPP, el congresista cuestionó, además, la demora de los procesos judiciales en el Ministerio Público y la difusión de la carpeta fiscal en medios de comunicación.

“Yo considero que todo ciudadano debe ponerse a derecho. En todo caso, condenamos el hecho de que no se esté siguiendo el proceso de manera adecuada por parte de estos señores; sin embargo, también hay que mencionar cuáles son las pruebas que tiene la Fiscalía. Y ahí viene el tema: ¿cómo es que la carpeta fiscal la tenga también los medios y lo estén publicando, de repente, obstruyendo a la justicia?”, señaló.

“A nivel nacional, el sistema de administración de Justicia tiene un sesgo político (…). Los sobrinos del presidente son personas que están investigadas y tendrán que ponerse a derecho, tienen que responder a la Justicia, es un tema personal”, añadió.

En otro momento, el legislador agradeció el respaldo de las bancadas en el proceso de vacancia que se siguió contra el mandatario y que logró finalmente que la moción impulsada por Renovación Popular fuera archivada.

Asimismo, exhortó a las agrupaciones políticas a que brinden facilidades a los ministros de Estado para que tengan una óptima gestión.

