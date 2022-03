Víctor Andrés García Belaúnde responde por papel de Acción Popular

Con 55 votos a favor, 54 en contra y 19 abstenciones, el Congreso de la República rechazó vacar a Pedro Castillo. Las bancadas de Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú y Acción Popular tuvieron sufragios dirimentes para evitar dar luz verde a la iniciativa del congresista de Renovación Popular Jorge Montoya.

12 congresistas de la bancada de la lampa decidieron votar en abstención. Víctor Andrés García Belaúnde mostró su preocupación por la poca experiencia que poseen los parlamentarios.

“Le han servido en bandeja este triunfo y él lo va a aprovechar al máximo. Ha sido una estrategia errada”, comentó.

René Gastelumendi recordó que el excandidato presidencial por Acción Popular, Yonhy Lescano, reveló en “Grado 5″ que los actuales legisladores de AP fueron elegidos por las bases del partido.

En este sentido, García Belaúnde alegó que “a veces la bases también se equivocan o se manipulan”. Agregó que la democracia interna de una agrupación política es mucho más complicada que la externa.

“Es más fácil hacer elecciones nacionales en el Perú que hacer elecciones dentro de un partido porque no tienen la infraestructura para hacerlo. Por ejemplo, yo voto en Cañete y no pude votar porque llegué al único local que había habilitado y nunca llegaron los que debían traer las ánforas”, explicó.

Agregó que el partido fundado por Fernando Belaunde Terry tiene otros problemas. Edmundo del Águila no es reconocido por la militancia como el secretario general de Acción Popular. Asimismo, no poseen un Comité Ejecutivo, de Ética y de Disciplina.

“No hay tesorero. Acción Popular es el único partido que no ha recibido financiamiento del Estado y no porque el Estado no quiera, sino porque no hay autoridad que pueda firmar”, acotó.

Por último, prevé que el Gobierno no tendrá la suficiente fuerza para resistir cinco años en el poder. Además, lamentó que el “Congreso se haya convertido en un mercado persa”, lo cual impedirá que se logre una vacancia en un futuro cercano.

PUEDES VER: Lescano pide mea culpa a Víctor Andrés García Belaunde por vincularse con el fujimorismo

“No es un Gobierno de comunistas, sino de incapaces. Va a ser un desastre. Vamos a perder y retroceder mucho”, concluyó.