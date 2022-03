RMP: “La excarcelación de Alberto Fujimori está en problemas”

Mientras el Congreso de la República debatía la fallida segunda moción de vacancia contra Pedro Castillo, el Tribunal Constitucional (TC) hizo público el fallo que restituye el indulto humanitario a favor de Alberto Fujimori otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el 2017.

Rosa María Palacios detalló que en antiguos casos de excarcelaciones ha sido común que se deje en libertad al favorecido sin que el Tribunal Constitucional haya hecho público su fallo. Sin embargo, once días después de la resolución, Fujimori permanece en Barbadillo.

“Alberto Fujimori está en problemas (...) La excarcelación de Fujimori está en problemas”, manifestó.

¿Cuál es el obstáculo que impide la liberación de Fujimori? RMP explicó que el abogado Gregorio Parco presentó un habeas corpus en Ica para liberar a Alberto Fujimori, quien corría riesgo de contagiarse de COVID-19 y morir dentro de la Diroes. El juez deniega la petición y el letrado apela ante la Corte Superior de dicha región que también lo veda. Esta resolución es la que ha ido al TC.

Los magistrados Ferrero Costa, Sardón de Taboada y Blume Fortini no solo revierten el fallo de Ica; sino que declaran nula la resolución de la Corte Suprema que dejó sin efecto el indulto otorgado por PPK el 24 de diciembre del 2017.

La abogada comentó que el fallo a favor de Alberto Fujimori irá a un juez de ejecución de la Corte Suprema, el cual tendrá que elevar la solicitud de liberación a la sala que declaró nulo el indulto en el 2018.

“Esta sala va a decir: ‘A mí nadie me ha emplazado, yo no he participado en este proceso. El TC puede bajarse (la resolución) que viene en apelación, pero la mía no porque no he participado en el proceso, no he sido notificado. Entonces, nula su resolución porque a mí no me han notificado y, además, me declara incompetente. Por tanto, señores del TC, yo no excarcelo a Alberto Fujimori’”, sostuvo.

De acuerdo a Palacios, los magistrados del Tribunal Constitucional podrían ser acusados por prevaricato ante el fiscal de la Nación y el Congreso de la República por infracción a la Constitución.

Los prófugos

El último lunes 28 de marzo el Ministerio Público ordenó una detención preliminar de 10 días a 11 implicados en el caso Tarata, entre ellos Zamir Villaverde, Luis Pasapera Adrianzen, Víctor San Miguel Velásquez, Héctor Pasapera López, Bruno Pacheco y los sobrinos de Pedro Castillo, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo. Los tres últimos aún permanecen no habidos.

Aunque Castillo Terrones no puede ser investigado hasta que acabe su mandato, los imputados, señaló RMP, pueden decir cuál sería la participación y cuán comprometido estaría el mandatario en el caso Tarata.

Hasta este momento, Zamir Villaverde, presunto operador; George Pasapera Adrianzén, propietario de la constructora Termirex; y Víctor Valdivia Malpartida, funcionario del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) han sido detenidos por la Fiscalía.

Asimismo, Luis Pasapera Adrianzén, Víctor San Miguel Velásquez, Héctor Pasapera López y Marco Pasapera Adrianzén se pusieron a disposición en la víspera.

Lo más probable, según la conductora de “Sin guion”, es que Zamir Villaverde y los hermanos Pasapera cuenten todo ante la Fiscalía para que, al igual que Karelim López, salir en libertad sin ningún proceso en su contra.

“Temo que ellos van a contar y corroborar todo lo que ha dicho (López). Acto seguido, Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente ya no podrán dar un testimonio útil porque todo lo contaron los otros. Tendrían que irse presos por lo menos 36 meses teniendo en cuenta que han estado prófugos de la justicia”, indicó.

Agregó que se sostiene la hipótesis de que Bruno Pacheco y los sobrinos de Castillo habrían sido dateados. De ser confirmado, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, se vería comprometido.