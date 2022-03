Presidente Pedro Castillo sabía del vínculo de Bruno Pacheco con Zamir Villaverde

“¿Tiene conocimiento de si Zamir Villaverde García se reunía con el presidente de la República (Pedro Castillo)?”, preguntó la fiscal Karla Zecenarro a la lobista y aspirante a colaboradora eficaz Karelim López Arredondo. “Sé que hablaban, pero no sé si se reunían. Sé que tenían relación. Cuando yo tuve el problema con Zamir Villaverde, (el exsecretario presidencial) Bruno Pacheco me decía que Zamir Villaverde ya había hablado con el presidente de la República y el ministro de Transportes y Comunicaciones (Juan Silva Villegas)”, respondió López.

¿A qué “problema” con Zamir Villaverde se refería la lobista Karelim López? A un incidente que revela que el operador Zamir Villaverde actuaba con conocimiento del mandatario Pedro Castillo, que estaba íntimamente relacionado con los sobrinos de este, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, y con Bruno Pacheco.

Karelim López relató en marzo del 2022 que llamó a su amigo, el entonces secretario presidencial, Bruno Pacheco, para informarle que su empleador, el empresario Luis Pasapera Adrianzén, había sostenido una conversación con un conocido, Zamir Villaverde. Le dijo que este se presentó como un contacto directo con el presidente Castillo y sus sobrinos Fray Vásquez y Gian Marco Castillo. Incluso le mencionó una relación de obras públicas de interés. Zamir Villaverde y Luis Pasapera se conocían. Villaverde sabía que los hermanos de Luis Pasapera manejaban dos constructoras, Termirex y Corporación Imaginación, que contrataban con Provías Nacional (PVN) y Provías Descentralizado (PVD). La primera se encarga de los proyectos de carreteras y puentes interregionales y la segunda de obras similares en ámbitos departamentales.

¿Eran amigos o no?

Como Luis Pasapera sabía de la amistad de Karelim López con Bruno Pacheco, le pidió que averiguara si era cierto lo que decía Zamir Villaverde sobre su cercanía a Pedro Castillo. Cuando Karelim López llamó a Pacheco para advertirle sobre la actuación de Villaverde, que estaba ofreciendo obras públicas por su llegada con el jefe del Estado. Luego de escucharla, Pacheco prometió que conversaría con Zamir Villaverde.

El mismo día, esta vez Pacheco se comunicó con Karelim López. Y le pidió que le volviera a narrar lo que horas antes le había confiado. López no sabía que Pacheco encendió el altavoz y que a su costado estaba Zamir Villaverde. Este no solo luego amedrentó a Luis Pasapera y a Karelim López, sino que también tuvo que darle explicaciones al propio presidente Pedro Castillo.

Villaverde y Pacheco han negado ser amigos, pero Karelim López acreditó que sí lo eran.

Así fue el relato de Karelim López: “Llamé a Bruno Pacheco y le dije: ‘Zamir Villaverde ha ido a buscar a mi amigo Luis Pasapera y ha dicho que por tu intermedio ha llegado al presidente (Castillo), y es directo y tiene vínculos estrechos con el ministro de Transportes (Juan Silva), que puede meter y sacar gente’. (...) Entonces, Bruno me dijo: ‘Voy a hablar con él (Villaverde). Cómo es posible que esté metiendo al primo’, en referencia al presidente de la República. Me dijo que iba a conversar con Zamir Villaverde. Me dijo: ‘Voy a poner el parche’. (...) Ese mismo día, Bruno Pacheco me llama y me dice que le vuelva a repetir lo que le había conversado antes (...) Luego me enteré de que Zamir Villaverde estaba a su costado y en altavoz escuchando la conversación. Lo supe al día siguiente cuando Villaverde fue a las oficinas de Termirex a buscar a Luis Pasapera. Fue con unos hombres armados, según me contó Luis Pasapera, y le dijo que me llamara y que retirara lo dicho. Creo que le molestó verse al descubierto. (...) (Después), cuando llamé a Bruno Pacheco (...), me dijo que tenía que hablar con Zamir Villaverde para tranquilizarlo y calmar las aguas, y que si no lo hacía, iba a quejarse con el presidente (Castillo) y con los sobrinos respecto a mi persona’'.

Para la fiscal Karla Zecenarro, la declaración de Karelim López confirmaba que Pedro Pacheco, Zamir Villaverde, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo actuaban concertadamente. Por ejemplo, para garantizar el direccionamiento de las obras públicas a favor de las empresas confabuladas, Bruno Pacheco, Zamir Villaverde, el exministro Juan Silva y el jefe del Estado coordinaban la designación y remoción de funcionarios públicos de Provías Nacional y Provías Descentralizado.

“¿Usted tiene conocimiento de si Zamir Villaverde ha tenido injerencia en la designación de otros directores de Provías Descentralizado?”, preguntó la fiscal Zecenarro.

“Cuando lo llama Gian (Marco) Castillo Gómez (...), Bruno Pacheco le dijo que el presidente no le había dado el visto bueno a la propuesta de Alcides Villafuerte (Vizcarra). Ahí Bruno Pacheco le dijo a Gian Marco Castillo: ‘Zamir (Villafuerte) quiere copar (el MTC). Ya va sacando y poniendo hasta 3 funcionarios en Provías Descentralizado’. Y le dijo: ‘Ya ha puesto, ya’. (...) El presidente de la República le dio esa confianza a Bruno Pacheco, para que él sea quien filtre primero y no pasen las propuestas de designaciones, sin el visto bueno del presidente. Por eso es que lo llamaban a Bruno Pacheco los sobrinos del presidente”, contó Karelim López.

Relación. Luis Pasapera se conocía con Zamir Villaverde. Foto: difusión

En otro momento, el mismo Bruno Pacheco le reveló la intromisión de Zamir Villaverde:

“Bruno Pacheco me contó que no le pasó al presidente de la República una resolución de nombramiento como director de Provías Descentralizado de Alcides Villafuerte. (...) Me dijo que no quiso que se firme la resolución ‘porque a ese personaje lo ha puesto Zamir Villaverde’. (...) Pacheco me dijo: ‘Hasta Gian (Marco Castillo) me llamó para que pase el nombre sugerido por Zamir (Villaverde)’’. Pacheco y Villaverde lo niegan. Ahora el primero está prófugo y el segundo detenido.

Pasapera se entrega

Por otro lado, dos de los involucrados en el caso Tarata se pusieron a derecho ayer. Se trata de Luis Pasapera Adrianzén, Héctor Pasapera López y Víctor San Miguel Velásquez, parte de las 11 personas contra quienes el Ministerio Público ordenó detención preliminar de 10 días.

Los tres están involucrados en las investigaciones por la licitación de Provías del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para la construcción del puente automovilístico Tarata, sobre el río Huallaga.

Termirex. Luis Pasapera fue uno de los fundadores.

Los vínculos con las constructoras chinas

Cuando la fiscal Zecenarro preguntó a Karelim López sobre las constructoras chinas, respondió con datos reveladores. “En el caso de la empresa INIP (Ingeniería Integración de Proyectos), de los jóvenes que están involucrados, de apellido Aguilar (Quispe), eran amigos de Fray Vásquez”, dijo López. INIP ha ganado contratos del MTC con China Civil Engineering Construction Corporation.