Junta de Portavoces incluye en su agenda proceso de designación del nuevo defensor del pueblo

La agenda de la sesión de la Junta de Portavoces, que se desarrollará la tarde de este miércoles 30 a partir de las 3.00 p. m., ha incluido el proceso de designación del nuevo Defensor del Pueblo, quien reemplazaría al saliente Walter Gutiérrez.

Cabe recordar que la sesión de Junta de Portavoces contará con la participación de los voceros de las fuerzas políticas y los integrantes de la Mesa Directiva del Parlamento.

La agenda destaca que el defensor del pueblo es elegido y removido por el Congreso mediante el voto de los dos tercios del número legal de parlamentarios.

“Para ser elegido defensor del pueblo se requiere haber cumplido treinta y cinco años de edad y ser abogado. El cargo dura cinco años y no está sujeto a mandato imperativo. Tiene las mismas incompatibilidades que los vocales supremos”, detalla el documento.

La Comisión encargada estará formada por los portavoces de las diversas bancadas parlamentarias y presidida por la titular del Congreso, María del Carmen Alva. Este grupo elegirá al candidato idóneo para el puesto que, según Walter Gutiérrez, dejaría la próxima semana; sin embargo, la decisión deberá ser ratificada por el Pleno.

El puesto es otorgado por un periodo de cinco años. En ese sentido, Gutiérrez se encuentra ejerciendo el cargo con un periodo vencido desde el 7 de septiembre del 2021.

Walter Gutiérrez asegura que dejará la Defensoría del Pueblo la próxima semana

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, aseguró que la próxima semana dejaría el cargo, luego de que su mandato venciera hace medio año, en septiembre del 2021. Asimismo, recalcó que no tiene “apetito de poder” y durante su gestión se ha ceñido a cumplir con las funciones que le corresponden.