Bruno Pacheco no se pondrá a disposición tras pedido de detención preliminar, asegura su abogada

Giuliana Quiñones, abogada del ex secretario general del Despacho Presidencial Bruno Pacheco, señaló que su defendido no se pondrá a disposición tras no haber acudido a dos citaciones de la fiscal Luz Taquire y tener una orden de detención preliminar por parte del Poder Judicial. Asimismo, la jurista comentó que se trataría de un caso similar al de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien fue declarada imputada luego de una detención preliminar.

“ ¿Usted cree que ante tantas arbitrariedades que existe con el representante del Ministerio Público, con una detención preliminar a la que hemos apelado el día de ayer, pueda presentarse? Está sucediendo el mismo caso de la señora Keiko Fujimori, que también hubo una detención preliminar y al final en sala la declararon imputada. ¿Cómo puede defender sus derechos en libertad? Están ocasionando daños morales a mi persona, a mi hija, a la familia del señor Bruno Pacheco”, dijo Giuliana Quiñones para Exitosa.

La defensa de Pacheco criticó que se haya allanado la vivienda del exsecretario de Palacio de Gobierno por solicitud del Ministerio Público y aprobación del Poder Judicial.

“ Con esta detención preliminar, ¿qué se va a presentar? ¿Usted cree correcto de que pueda allanar viviendas en las que supuestamente ellos crean o el señor juez Chuyo Zavaleta le dé el amén al representante del Ministerio Público y que no pueda defenderse en libertad?”, cuestionó.

Por otro lado, Quiñones remarcó que Pacheco no había mencionado que planeaba salir del país y que lo que busca es que no se cometan abusos.

“ El señor no ha expresado su voluntad de salir del país . El señor lo que pretende es que se realicen las cosas con justicia y con derecho, no con arbitrariedades”, manifestó.

Finalmente, descartó la posibilidad de que el ex secretario general se acoja a la modalidad de aspirante a colaborador eficaz.