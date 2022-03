Alberto Fujimori: simpatizantes esperan liberación del exmandatario afuera del penal

Un grupo de simpatizantes del expresidente Alberto Fujimori llegaron hasta los exteriores del penal Barbadilla, en el distrito de Ate Vitarte, donde exigieron la libertad del exmandatario tras la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que restituye su indulto humanitario.

Algunas personas llegaron a golpear las puertas del recinto penitenciario, también subieron por los cerros aledaños y hubo quienes se reunieron en plena avenida Nueva Esperanza.

Tales hechos ocasionaron el bloqueo del tránsito vehicular. En ese sentido, personal de la Policía Nacional disuadió a los manifestantes para restablecer el paso de vehículos.

PUEDES VER: Abogado de sobrinos de Pedro Castillo aseguró que se allanarán al impedimento de salida

El último martes 29, Elio Riera, el abogado de Fujimori Fujimori, comentó que durante esa tarde se podía efectuar la liberación del ex jefe de Estado. Sin embargo, hasta el momento no se ha evidenciado la celeridad del trámite.

De acuerdo con fuentes de La República, el Tribunal Constitucional todavía no habría notificado el fallo al juzgado correspondiente. Asimismo, el INPE ha revelado que aún no ha llegado el documento necesario para gestionar la excarcelación del exmandatario. Mientras ambos sucesos no se den, Alberto Fujimori no podría salir en libertad.

Pese a ser un día de visita, durante la mañana de este miércoles 30 no se han acercado los familiares del exdictador para reunirse con él ad portas de su liberación.

Tribunal Constitucional publicó sentencia que valida indulto ilegal de Alberto Fujimori

En medio del debate de la vacancia presidencial en el Congreso, el Tribunal Constitucional (TC) publicó la sentencia de la decisión que tomó el último 17 de marzo, con la que se restituye el irregular indulto otorgado al exdictador Alberto Fujimori. Este fallo es la ponencia del magistrado Ernesto Blume que trascendió la semana anterior.

El documento se basó en que la resolución que anuló el indulto “se sustenta en presunciones subjetivas sobre irregularidades que no resultan tales” y que debía tomarse en cuenta la salud y edad del exdictador. Además, se añadió que la gracia presidencial está impedida de “someterla a regulaciones infraconstitucionales que la constriñan, limiten o restrinjan”, y que la Corte Suprema, instancia que emitió esta decisión, carecía de competencia.