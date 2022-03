Keiko ante orden de la Corte IDH: “Mi familia hace responsable al Gobierno de las consecuencias”

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció —a través de un audio— sobre la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de ordenar a nuestro país abstenerse de ejecutar la decisión de liberar al exdictador Alberto Fujimori, quien fuese sentenciado a 25 años de prisión por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Responsabilizó al Gobierno de las consecuencias que generen acatar o no esa medida.

“En el caso de mi padre, no existen los derechos humanos, ni siquiera el más mínimo y elemental derecho a la vida. Está en manos del Gobierno ahora allanarse o no ante una medida tan precaria como injusta. Si existiese un mínimo de equilibrio en su evaluación, no debería desacatar el fallo del TC, de ceder ante una maniobra tan perversa e inhumana. Mi familia hace responsable a este Gobierno de las consecuencias que su decisión pueda generar en la vida y la salud de Alberto Fujimori”, señaló.

Tras ello, Keiko Fujimori calificó a la Corte IDH como una corte internacional con sesgo ideológico: “En un capítulo más de una serie de injusticias contra mi padre, una corte internacional, reconocida por su sesgo ideológico, pretende ahora impedir a través de un documento simple, ni siquiera una resolución, la excarcelación de Alberto Fujimori”, señaló.

Corte IDH ordena que no se libere a Alberto Fujimori

Este miércoles 30, por medio de una carta dirigida al procurador público especializado supranacional, Carlos Reaño, la Corte IDH señaló que dicho fallo del Tribunal Constitucional (TC) para liberar el sentenciado expresidente no debe realizarse “hasta que se resuelva la solicitud de medidas provisionales en los próximos días”.

Esta decisión de la Corte IDH fue adoptada luego de que el 17 de marzo, el Tribunal Constitucional (TC) declarara fundado el habeas corpus que solicitaba que se reestablezcan los efectos del indulto otorgado en diciembre de 2017 por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en favor de Alberto Fujimori. Decisión que fue aprobada con los votos de los magistrados Augusto Ferrero, José Luis Sardón y Ernesto Blume.