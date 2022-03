Fiscal involucra a Pedro Castillo y sus sobrinos Fray Vásquez y Gian Marco Castillo en caso de corrupción

La fiscal especializada en corrupción de funcionarios Karla Zecenarro remitirá un informe a la fiscal de la Nación en el que detallará la presunta participación del mandatario Pedro Castillo y del exministro de Transportes Juan Silva Villegas en un presunto esquema de adjudicación, en beneficio de una constructora vinculada con el empresario Zamir Villaverde García.

De acuerdo con la resolución de la fiscal Zecenarro, en el que describe el desarrollo de la investigación a su cargo, los sobrinos del jefe de Estado, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, en confabulación con Zamir Villaverde, ofrecían a compañías constructoras proyectos de carreteras y puentes de la cartera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en particular de los organismos Provías Nacional y Provías Descentralizado.

Villaverde se ofrecía como “operador del presidente de la República” a los empresarios interesados, luego estos se reunían con los sobrinos del jefe del Estado. Fray Vásquez y Gian Marco Castillo luego coordinaban con el presidente y el exministro Juan Silva la adjudicación concertada ilegalmente de las obras públicas, conforme a la fiscal Zecenarro.

Por estos hechos, la autoridad resolvió ampliar y comprender a 12 personas en el presunto delito de crimen organizado, tipificado en el artículo 317º del Código Penal. Se encuentran los sobrinos Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez; el exsecretario presidencial Bruno Pacheco Castillo y el amigo del mandatario Zamir Villaverde García, sindicado como “el operador del presidente”.

También han sido incluidos los funcionarios del MTC que hicieron posible la adjudicación del proyecto de 232 millones de soles a favor de un consorcio integrado por la constructora Termirex. Ellos son:

-Víctor Valdivia Malpartida.

-Edgar Vargas Más.

-Alcides Villafuerte Vizcarra.

Y, con ellos, los empresarios relacionados con Termirex:

-Marco Pasapera Adrianzén.

-George Pasapera Adrianzén.

-Luis Pasapera Adrianzén.

-Héctor Pasapera López.

-Víctor San Miguel Velásquez.

La fiscal Zecenarro consiguió identificar una serie de irregularidades en el proceso de adjudicación de Provías Descentralizado del MTC a favor del Consorcio Tarata III, que estaba integrado por la constructora Termirex, de los hermanos Pasapera Adrianzén.

Detectó que se modificaron fechas para que el consorcio pudiera entregar documentos actualizados, de lo contrario estaba impedida de intervenir; y que se pasó por alto que uno de los competidores de la misma licitación era otra empresa de los hermanos Pasapera Adrianzén, lo que está prohibido; entre otras notorias irregularidades.

Pero luego de que la lobista Karelim López Arredondo ofreciera su testimonio como aspirante a colaboradora eficaz ante la fiscal Karla Zecenarro, la autoridad pudo encajar las piezas de un caso de concertación de voluntades en beneficio de una empresa promovida por Zamir Villaverde, vinculado con el jefe de Estado y sus sobrinos.

Según la resolución fiscal, Zamir Villaverde, valiéndose de sus vínculos estrechos con Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, logrando por intermedio de estos cercanía con el presidente Castillo, consiguió direccionar la adjudicación del proyecto Puente Tarata III a favor del consorcio integrado por la constructora Termirex.

Zamir Villaverde se dirigió a Luis Pasapera, a quien conocía con anterioridad, porque sabía que la empresa de sus hermanos, Termirex, era proveedora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Para consumar la manipulación de la licitación, Villaverde, con la anuencia de Castillo, recurrió al extitular del MTC Juan Silva Villegas para que el funcionario de Provías Descentralizado Alcides Villafuerte digitara a los miembros del comité de licitación Víctor Valdivia Malpartida y Edgar Vargas Más, según la fiscal.

Infografía - La República

Sauna y placer

En la exposición del caso, la fiscal especializada en corrupción de funcionarios cita amplias declaraciones de Karelim López que sustentan la inclusión de nuevos investigados, la precisión de la participación de los mismos y la gravedad de su actuación, por lo que requirió la detención preliminar de varios de ellos.

López relató ante la fiscal Karla Zecenarro cómo se organizó la trama. En declaraciones del 17 de marzo de este año señaló que Zamir Villaverde García actuaba como “operador” del jefe del Estado, Pedro Castillo:

“(El empresario) Luis Pasapera Adrianzén me dice que Zamir Villaverde lo había ido a buscar y le había llevado una relación de obras. No me especificó de qué entidad. Solo me dijo que este sería el operador del presidente de la República y tenía mucha relación con los sobrinos y llegada directa al ministro de Transportes (Juan Silva). Entonces, Luis Pasapera me pregunta si conozco a Zamir Villaverde. Yo le dije que es quien le da seguridad y camionetas a los sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo y Rubdel Oblitas (Paredes). No recuerdo sus otros apellidos. Y a Bruno Pacheco. Entonces, Luis Pasapera me refiere sobre Zamir Villaverde lo siguiente: ‘Porque me está ofreciendo un montón de cosas y llegada con el ministro de Transportes’. (...) “Yo se que (Villaverde) le mencionaba (a Pasapera) su poder y llegada con los ministros, con el presidente de la República y los sobrinos de este. Y que él podía manejar, o sea, direccionar obras. Entonces, Zamir Villaverde le dijo que ‘cualquier cosa estamos en contacto, porque yo tengo llegada directa con el presidente, sus sobrinos, el ministro (Juan Silva)’. Eso es lo que Luis Pasapera me contó”.

Zamir Villaverde ha declarado que el único vínculo que tuvo con los sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Gómez Vásquez, se limitó a ofrecerles el servicio de alquiler de vehículos. Nada más. Pero Karelim López contó otra versión, más comprometedora:

“(Fray Vásquez) se reunía con los empresarios, hacía el acuerdo directo con los empresarios y le daba el mensaje concreto al exministro Juan Silva de lo que querían y dónde iba a participar. Bajo esa misma forma también intervenía Gian Marco Gómez Vásquez. Coordinaban ambos directamente con el exministro de Transportes Juan Silva. Luego de conversar con los empresarios, ambos sobrinos le informaban al ministro Juan Silva de lo que querían los empresarios. De manera directa le informaban. Y luego los sobrinos le informaban al presidente de la República. Silva le consultaba al presidente si iba o no iba, en este caso de las empresas chinas, el presidente de la República le aprobaba al ministro Silva todo lo que sus sobrinos pedían (...)’’.

“En general, el Ministerio de Transportes era su ministerio para todo tipo de obras”, precisó López. Es decir, el MTC era la chacra de los sobrinos de Pedro Castillo.

Para ganarse la confianza de los sobrinos, Zamir Villaverde apeló a los regalos y otros consentimientos. Así se lo dijo a la fiscal:

“El hecho de que Zamir Villaverde le diera vehículos a los sobrinos, o les diera departamentos, es porque es parte de la contraprestación en favor de los sobrinos del presidente de la República, de la coima que Zamir Villaverde pudo haber recibido. Los sobrinos del presidente no tenían la capacidad de contactos y gestión, lo que han logrado es gracias a lo que Zamir Villaverde les ha mostrado lo que debían hacer. Él les ha cambiado la vida. Carros, departamentos, saunas donde van mujeres colombianas. Por ejemplo, ese llamado Smik (Spa & Club, ubicado en la cuadra 8 de la avenida Aramburú), para hombres, que es de primer nivel. Allí los mandan a los chicos. Es su forma de pagarles por las gestiones que ellos realizaban”.

PUEDES VER: MTC llama al diálogo con transportistas y alista paquete de medidas ante alza de combustibles

Así les pagaban a los sobrinos del jefe del Estado.

Operadora. Karelim López Arredondo en la calle Sarratea. Foto: difusión

Sobrinos y Pacheco están prófugos

La fiscal Karla Zecenarro solicitó y consiguió que el juez Hugo Chuyo dictara orden de detención para 11 de los implicados en el caso de la adjudicación ilegal a favor de la empresa Termirex.

Pero al cierre de edición solo han sido arrestados 3: el operador Zamir Villaverde García, el propietario de la constructora, George Pasapera Adrianzén, y el funcionario del MTC, Víctor Valdivia Malpartida, quien participó en la licitación de la obra.

Se encuentran en condición de prófugos los sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, y el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco. También los funcionarios del MTC Alcides Villafuerte Vizcarra y Edgar Vargas Mas.

Otros no habidos son los empresarios relacionados con Termirex, Héctor Pasapera López, Luis Pasapera Adrianzén y Víctor San Miguel Velásquez. A todos la fiscal Zecenarro los incluyó como presuntos autores de crimen organizado.

El operador. Zamir Villaverde García fue uno de los tres detenidos de la jornada. Foto: Gerardo Marín/ La República

Graves imputaciones

1. En directo. Según declaró Karelim López a la fiscal Zecenarro, Zamir Villaverde se presentaba ante los empresarios como el operador del presidente.

2. Engatusados. Villaverde regalaba a los sobrinos del jefe de Estado, Fray y Gian Marco, vehículos y se los llevaba de placeres a un spa en San Isidro.

3. Siguiente paso. Zecenarro reportará al fiscal de la Nación sobre la implicación del presidente Castillo y el exministro Juan Silva en el caso Termirex. Jefe del Estado daba visto bueno de las adjudicaciones de obras, según la fiscal Zecenarro.