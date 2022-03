Málaga: “Lo justo para el país es que Castillo sea destituido o que renuncie”

Las bancadas opositoras del Congreso no lograron su cometido. Con 55 votos a favor, 54 en contra y 19 abstenciones, la segunda moción de vacancia contra Pedro Castillo fracasó.

El congresista Edward Málaga, quien votó a favor de la iniciativa a diferencia de sus colegas Susel Paredes y Flor Pablo, deslindó de la narrativa del golpe de Estado por medio de la vacancia, pero recalcó que, desde su perspectiva, la salida para esta crisis es que Castillo Terrones renuncie.

“No voy a dejar de hacer las cosas por miedo a que me digan que soy un comunista o un neonazi de derecha, eso está descartado. Nunca van a ver en mí una decisión por miedo”, acotó.

Recordó que en la primera moción de vacancia, interpuesta por la congresista Patricia Chirinos, votó en contra porque consideraba que lo expuesto no configuraba una causal de vacancia por incapacidad moral permanente.

Sin embargo, en estos ocho meses de “desgobierno” —continuó—, el dignatario ha logrado revelar que posee dificultades para discernir entre lo que hace un buen Gobierno y un acto de corrupción.

Asimismo, resaltó que dentro del Partido Morado se respetan las discrepancias. Málaga agregó que tanto Paredes como Pablo están de acuerdo en que Pedro Castillo debe salir del poder. Sin embargo, difieren en la aplicabilidad de la figura de la vacancia.

“Yo he hecho un juicio de valoración propia y a mí me parece que el presidente no está en capacidad de gobernar”, detalló.

En otro momento de la entrevista, el congresista reveló que él votó por Pedro Castillo en la segunda vuelta de las elecciones 2021, apoyó que Perú Libre tenga representación en la Mesa Directiva, respaldó al gabinete de Mirtha Vásquez y ha colaborado con algunos ministros “sin pedir nada a cambio”.

“Lo correcto para el país, lo justo para el país, es que Pedro Castillo sea destituido o que renuncie porque él es el responsable de lo que está ocurriendo”, comentó.

¿Sale Castillo y entra Boluarte?

De concretarse la destitución o una eventual renuncia por parte del profesor cajamarquino a la presidencia, sería Dina Boluarte, vicepresidenta de la República, quien tomaría las riendas del Perú.

El también científico alegó que la salida del mandatario debe estar asociada a un proyecto de reforma política y electoral, la cual garantice que las próximas elecciones sean idóneas para “no repetir el plato”. La tarea estaría en manos de la eventual presidenta, Dina Boluarte.

“No queremos tener a ‘Porky’ vs. Antauro. Me parece peligroso decir que se vaya Castillo y adelanto de elecciones porque te estás saltando un paso que está en la Constitución. Si se va Castillo, guste o no, le toca a Dina Boluarte”, concluyó.