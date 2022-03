Congreso: el segundo intento de vacancia que termina fracasando

Para vacar a un presidente, el Congreso necesita 87 votos. Al ser 130 los parlamentarios, basta con una resta para entender que un gobierno solo requiere 44 congresistas oficialistas para hacer frente a cualquier intento de destitución.

A las 11.30 p. m., el tablero de votación en el hemiciclo reflejaba que la oposición golpista había fracasado por segunda vez en su intento por destituir al presidente Pedro Castillo: 55 congresistas a favor, 54 en contra y 19 en abstención.

Castillo recibió el apoyo de Perú Libre, Juntos por el Perú, Perú Democrático, algunos legisladores de Alianza para el Progreso (APP) y la mayoría de Somos Perú y el Partido Morado.

Casi todo Acción Popular y algunos de APP y Podemos Perú se abstuvieron. Eso inclinó la balanza a favor del Gobierno.

Y, como era de esperarse, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y un grupo de APP, Somos Perú, Podemos Perú y el congresista no agrupado Carlos Anderson respaldaron la moción, pero no les alcanzó.

Los hechos previos

Pese a que matemáticamente el desenlace era previsto, eso no eximió al mandatario de una serie de cuestionamientos, luego de presentarse ante el Pleno del Congreso con un breve discurso. Castillo había anunciado el jueves 24 de marzo que iba a presentarse ante este fuero. Fuentes del Gobierno contaron que el primer ministro Aníbal Torres no estaba de acuerdo con la decisión.

Ayer, temprano, el abogado José Palomino fue acreditado como defensor del jefe del Estado ante el Parlamento por el pedido de destitución. Palomino patrocinó a Antauro Humala.

Además, desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) enviaron una carta a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, solicitándole acreditar a seis ministros de Estado para que asistan al pleno: César Landa (Relaciones Exteriores), Geiner Alvarado (Vivienda), Nicolás Bustamante (Transportes y Comunicaciones), Alejandro Salas (Cultura), Félix Chero (Justicia) y José Luis Gavidia (Defensa). El requerimiento fue aceptado.

En paralelo, la Junta de Portavoces del Congreso había definido que el debate parlamentario iba a durar cuatro horas.

Defensa. José Palomino asistió con Américo Prieto, exabogado de Antauro Humala. Foto: difusión

Como lo advirtió La República en su edición del lunes, era inminente que la vacancia se iba a votar entre gallos y medianoche, pese a que el Tribunal Constitucional (TC), en su momento, enmarcó que estas prácticas no son transparentes y no permiten la vigilancia.

Con ese escenario, el presidente había ingresado al Palacio Legislativo a las tres de la tarde. Su abogado y sus ministros fueron antes. Afuera de la plaza Bolívar, diversos colectivos, a favor y en contra de la vacancia, protestaban y evidenciaban la polarización del país.

La calle. Afuera del Congreso, manifestantes a favor y en contra de la vacancia presidencial. Foto: difusión

Los alegatos de Castillo

El presidente comenzó su ponencia a las 3.20 p. m. Había llevado un discurso de 13 páginas. Su presentación giró sobre dos argumentos: no se puede destituir a un mandatario violando la presunción de inocencia y los reportajes periodísticos que lo involucran a presuntos actos de corrupción son parte de una campaña contra su gobierno.

“La vacancia promovida es por la causal de la incapacidad moral permanente. Solo encontramos dichos y especulaciones (...) Cuando a un ciudadano se le acusa de algo, ese hecho debe estar debidamente enmarcado en la norma. No respetar esa garantía conduce al abuso. Los 20 puntos de la moción dicen que hay situaciones que ameritan la vacancia, pero se demostrará que no es así”, alegó el primer mandatario.

Castillo insistió luego en que todos los casos en los que figura inmiscuido están en investigación preliminar. Es decir, agregó, aún no existe acusación fiscal. Y luego continuó atacando a la prensa: “La moción se ha elaborado considerando reportajes periodísticos tendenciosos y sin corroboración. No hay ningún medio probatorio que acredite. Todo se basa en versiones”, reiteró.

Al culminar su presentación, se despidió de todos los integrantes de la Mesa Directiva. La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, le exigió su renuncia cuando le estrechó la mano. La propia Chirinos difundió esta versión.

La oposición consideró un mal gesto del presidente el hecho de retirarse del hemiciclo sin escuchar la exposición de su abogado y las intervenciones de los parlamentarios. Castillo abandonó la sesión porque debía viajar a la región Pasco.

La defensa de Palomino

Cuando iba a iniciar la ponencia de Palomino, los congresistas de Perú Libre protestaron porque la legisladora de Fuerza Popular (FP) Vivian Olivos había colgado un cartel en su curul con la frase: “Vacancia ya”.

El cartel. La congresista de Fuerza Popular Vivian Olivos tuvo este gesto para retar al oficialismo. Foto: difusión

Los alegatos del abogado del mandatario tuvieron que ser interrumpidos por la titular del Congreso, quien suspendió la sesión por 15 minutos y convocó a Junta de Portavoces. La gresca entre oficialistas y la oposición, debido al cartel de Olivos, se tornó escandalosa y demoraba un debate que tenía un desenlace previsto.

Superado el impase, Palomino inició la defensa del presidente en la misma línea de los argumentos de su patrocinado. Justificó por qué Castillo no debía rendir cuentas por el caso Sarratea. “La casa de Breña es un domicilio particular. Es imposible que haya una relación de visitas. Es como pedirle a un funcionario un registro de visitas en su domicilio”, enfatizó. Incluso, Palomino excusó al presidente de no dar la cara sobre los US$ 20.000 encontrados en la oficina de su exsecretario Bruno Pacheco en Palacio. “El presidente no puede pronunciarse sobre un hecho que la Fiscalía viene investigando”, enfatizó.

Y también apeló a respetar la presunción de inocencia de su patrocinado, en medio de una indagación fiscal que aún no llega a su etapa final y que, en caso del mandatario, se encuentra suspendida por su inmunidad.

Esa fue la defensa del presidente, quien careció de autocrítica.

La gresca. Cartel de fujimorista Olivos generó trifulca en medio del hemiciclo. Foto: difusión

La retórica en el hemiciclo

Evidentemente, la bancada de Perú Libre, cuando comenzó el rol de oradores, invocó a votar en contra de la moción. “Rechacemos la vacancia con optimismo hasta más allá de la victoria”, demandó Waldemar Cerrón, portavoz oficialista.

En el otro bando, Hernando Guerra García, vocero de Fuerza Popular (FP), reiteró que Castillo era un incapaz por no saber gestionar su gobierno debidamente. El legislador fujimorista denunció que hay congresistas que presuntamente decidieron sus votos en contra de la vacancia a cambio de obras. Esto generó nuevamente disturbios en el hemiciclo. “No he mencionado a nadie. Si alguien se sintió aludido, es su problema”, se excusó.

Lo demás fueron intervenciones que no cambiaron el curso del debate. Los congresistas vacadores sabían que no contaban con los votos suficientes para destituir a Castillo. Habían fracasado en su segundo intento. No obstante, es incierto si retomarán esta embestida con prontitud, pero mientras no logren quebrar la alianza Perú Libre, JP y Perú Democrático, conseguir los 87 votos seguirá siendo una utopía.

Pedro Castillo: “Saludo que haya primado la sensatez”

Minutos después de conocer que su vacancia no fue aprobada, el presidente Pedro Castillo saludó a los parlamentarios que no apoyaron su destitución y llamó a la calma. “Saludo que haya primado la sensatez, la responsabilidad y la democracia”, tuiteó.

“Reconozco a los parlamentarios que votaron en contra de la vacancia, y respeto la decisión de quienes sí lo hicieron. Llamo a todos para cerrar esta página y trabajar juntos por los grandes desafíos del país”, agregó el mandatario ayer casi a la medianoche.

Reacciones

Hernando Guerra, Fuerza Popular

“Lo que esta moción está decidiendo es que hay una incapacidad del presidente (...) Puede que no haya los votos porque hay congresistas que ya decidieron sus votos a cambio de obras y no sé qué más”.

Waldemar Cerrón, Perú Libre

“La ciudadanía sabe cuál es el verdadero motivo de la vacancia: quieren seguir saqueando al país, encubrir la corrupción de gobiernos anteriores y de espaldas al pueblo”.

Roberto Chiabra, APP

“El presidente se ha demorado demasiado en venir a explicar por su incompetencia funcional. El presidente ha pedido un cambio, pero se necesita un cambio en su comportamiento”.

Ruth Luque, Juntos por el Perú

“Una vacancia que tiene como fondo una interpretación subjetiva de lo que es la incapacidad moral permanente. Algunos colegas saben que no tienen los votos (para aprobar la moción)”.