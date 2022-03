Abogado de Castillo tras fracaso de la moción de vacancia: “El presidente es de carne y hueso”

El abogado del presidente Pedro Castillo, José Palomino Manchego, señaló que el resultado de la votación, que desestimó la moción de vacancia presidencial – debatida el último lunes 28 de marzo –, fue evidenciar la débil defensa de parte de la oposición de los 20 hechos con los cuales fundamentaron el recurso que buscaba sacar del cargo al jefe de Estado.

A pesar de haber ganado ante el Pleno, el letrado advierte que un presidente puede cometer errores. “Hay que ver las cosas sin pasiones, el presidente es de carne y hueso. Yo no juzgo sus actitudes, yo respondo por los ejes temáticos de la moción de vacancia en los que no le encuentro responsabilidad”, declaró a RPP.

Por otro lado, Palomino Manchego resaltó que él aceptó defender al jefe de Estado tras leer su caso y constatar que había argumentos fuertes para defenderlo. “El abogado lo que ve, en este caso, es la defensa, yo para ejercer la defensa saco derecho desde hasta el más común de los mortales, leo y si me convence, defiendo”, agregó.

Congreso no logró los 87 votos

Tras más de seis horas de debate parlamentario, el pleno del Congreso votó en contra de la moción de vacancia presidencial en contra de Pedro Castillo. Con 55 votos a favor, 54 en contra y 19 abstención, la iniciativa impulsada por un sector de oposición del Congreso no obtuvo el respaldo requerido.

Ante el fracaso de la oposición al no obtener los 87 votos que necesitaban, el abogado del presidente Castillo resaltó que se impusieron los argumentos constitucionales. “Por qué hay a favor 54 votos y por qué en contra 54, porque no han defendido los puntos, atacan otras cosas (que no estaban presentes en la moción de vacancia)”, sostuvo.