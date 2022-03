Waldemar Cerrón sobre presencia de Castillo ante el Pleno: “Tengo entendido que no va a asistir”

El vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, advirtió que no ha conversado con el presidente de la República, Pedro Castillo, sobre si asistirá o no ante el Pleno para brindar su descargo previo a lo que será –este lunes 28 de marzo– el debate y posterior votación de la moción de vacancia presidencial en su contra. Señaló que tiene entendido que no acudirá al Legislativo y mandaría a su abogado.

“El presidente tampoco tendría que estar en este tema presencia, ¿no? Debe haber una igualdad y un trato justo para todos. Él sí está en la predisposición de asistir. Creo que debe haber un tema que ha evaluado y somos respetuosos de su decisión de manera democrática. Tengo entendido que no va a asistir al Congreso por medios de prensa”, declaró en Canal N.

Por otro lado, el Poder Ejecutivo acreditó al abogado José Palomino Manchego para que ejerza la defensa legal del presidente Pedro Castillo ante el Pleno y dé respuesta a los 20 hechos que fundamentan la moción de vacancia presidencial. El jefe de Estado anunció, días atrás, que iría personalmente, pero su entorno político advierte que dicha asistencia no se concretaría.

Fundamentos de la moción de vacancia presidencial

Según la moción de vacancia presidencial, la necesidad de la salida de Pedro Castillo del cargo está fundamentada en un total de 20 hechos que recogen los principales cuestionamientos y dudas sobre su gestión. El jefe de Estado o su abogado deberán responder, uno a uno, a estos señalamientos. Entre los temas que se abordarán, están las presuntas mentiras del jefe de Estado ante la Fiscalía respecto a los ascensos en las Fuerzas Armadas y el caso Puente Tarata. También deberá aclarar sobre sus declaraciones respecto a una posible salida al mar para Bolivia, los cuestionamientos a nombramientos de ministros cuestionados, el caso de Karelim López y Bruno Pacheco, entre otros.

El presidente Castillo está facultado por la Constitución Política del Perú a acudir solo o en compañía de su abogado ante el pleno del Congreso a responder a la moción de vacancia. Sin embargo, el mismo jefe de Estado confirmó que asistirá personalmente. Desde Puno, el mandatario adelantó que no mandara a su abogado en su representación con esta frase: “Tengo que ir a dónde me citen. Si me citan a la punta del cerro, a la punta del cerro iré”, señaló.