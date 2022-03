Montoya sobre vacancia: “Los partidos que han perdido las elecciones quieren sacar al presidente”

El ministro del Ambiente, Modesto Montoya, se mostró en contra de que se lleve a cabo una posible vacancia contra el presidente Pedro Castillo y defendió su mandato, pese a los actos de corrupción a los que está vinculado. Además, afirmó que quienes impulsan la destitución del mandatario son los partidos que no aceptaron su derrota en las últimas Elecciones Generales 2021.

“El presidente Pedro Castillo ha sido elegido por cinco años. Los partidos que han perdido las elecciones quieren sacar al presidente”, manifestó para Exitosa.

Por otro lado, consideró que la prensa ha tergiversado en muchas ocasiones las declaraciones del jefe de Estado, con el objetivo de perjudicarlo.

“Lo que sale en estas entrevistas siempre se le está buscando una palabrita que luego se utiliza para malinterpretarla, tergiversarla y finalmente caemos en una situación tal que las entrevistas no son tomadas de manera objetiva, sino son distorsionadas ”, señaló.

Al ser consultado sobre los actos irregulares que se imputa a los allegados del presidente y los cuestionamientos a los ministros y funcionarios, Montoya indicó que es probable que el mandatario no estaba enterado, pero que ha ido corrigiendo en el camino.

“Las cosas que usted menciona probablemente el presidente Castillo no las sabía, porque cuando uno designa a una persona, no sabe todo el pasado, porque no tiene la información completa, pero entiendo que él ha estado corrigiendo algunos problemas que se han presentado”, añadió.

Vásquez catalogó de “bochornoso” actuación del Ejecutivo y Legislativo