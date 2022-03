Castillo sobre vacancia presidencial: “La lucha que libro ahora no es por apego al poder”

El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, sostuvo que su defensa ante el Pleno no la realiza por mantenerse en el poder, sino por el compromiso que tiene con la población tras su victoria en las urnas. Se comprometió con desarrollar “un gobierno para el pueblo” durante su mensaje de presentación ante el Congreso, previo a lo que será el debate y votación de la moción de vacancia presidencial presentada en su contra.

“Estoy aquí y digo con toda la tranquilidad que la lucha que libro ahora no es por apego al poder, que es temporal por un periodo constitucional de cinco años, por mandato popular. Mi lucha es para servir al país, superar la crisis institucional y ayudar al crecimiento económico y poder por delante los intereses de los peruanos”, dijo en el Congreso.

En esta línea, el jefe de Estado resaltó que viene cumpliendo con transparencia el encargo que le dio la población tras ganar las elecciones en el 2021: He reunido a un grupo de profesionales “para cumplir con el compromiso que asumí ante la Nación, en dicha labor siempre he respetado los principios que me inculcaron desde niño”, agregó.

Fundamentos de la moción de vacancia presidencial

Según la moción de vacancia presidencial, la necesidad de la salida de Pedro Castillo del cargo está fundamentada en un total de veinte hechos que recogen los principales cuestionamientos y dudas sobre su gestión. El jefe de Estado o su abogado deberán responder uno a uno a estos señalamientos. Entre los temas que se abordarán, están las presuntas mentiras del jefe de Estado ante la Fiscalía respecto a los ascensos en las Fuerzas Armadas y el caso Puente Tarata. También deberá aclarar sobre sus declaraciones respecto a una posible salida al mar para Bolivia, los cuestionamientos a nombramientos de ministros cuestionados, el caso de Karelim López y Bruno Pacheco, entre otros.

El presidente Castillo está facultado por la Constitución Política del Perú a acudir solo o en compañía de su abogado ante el pleno del Congreso a responder a la moción de vacancia. Sin embargo, el mismo jefe de Estado confirmó que asistirá personalmente. Desde Puno, el mandatario adelantó que no mandara a su abogado en su representación con esta frase: “Tengo que ir a donde me citen. Si me citan a la punta del cerro, a la punta del cerro iré”, señaló.