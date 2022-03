RMP: “Probablemente, el presidente pueda salir tranquilo de esta”

Pedro Castillo acudirá hoy, 28 de marzo, desde las 3.00 p. m. ante el Pleno del Congreso de la República para afrontar su segunda moción de vacancia presidencial.

El resultado podría definirse pasada la media noche. Rosa María Palacios recalcó que la iniciativa impulsada por Jorge Montoya no tiene fundamentos para destituir al presidente por incapacidad moral permanente.

De los 20 puntos en la moción de vacancia, RMP resaltó que muchos de los casos imputados contra Castillo Terrones están en investigación y no demuestran la causal de incapacidad moral permanente.

“No bastan 87 votos. ¿Qué se puede hacer? Modificar la Constitución. El artículo 117 dice que el presidente solo puede ser acusado por algunas cosas, entonces deroguemos ese artículo. Solo se necesitan 66 votos y un referéndum”, comentó.

No obstante, no es el único camino. El juicio político también sería una opción para provocar la salida de Pedro Castillo.

¿Llegan a los 87 votos?

RMP prevé que Pedro Castillo no será puntual en sus respuestas ante el Pleno. Agregó que utilizará, nuevamente, el discurso de victimización y resaltará sus orígenes andinos.

“A esta hora no llegan a 87. No los hay. Sí, el 50% del país quiere que se vaya, pero el 82% quiere que se vayan todos; pero el Congreso no quiere hablar de ese tema. Esta tarde, tal vez no hay interés en si quiera verlos″, acotó.

De acuerdo a las proyecciones, 35 congresistas aún estarían evaluando su voto, mientras que 44 votarán a favor y 51 en contra. Palacios expresó que la oposición ni siquiera podría reunir a los 71 parlamentarios que dieron luz verde a la moción de vacancia.

“Probablemente, el presidente pueda salir tranquilo de esta”, manifestó.

Sin embargo, el problema continuará. La abogada precisó que el presidente Castillo no está preparado para gobernar y el Congreso solo se mueve por sus propios intereses.