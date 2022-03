AAR: “No van a haber los votos suficientes para una vacancia”

Pedro Castillo anunció para este fin de semana una “campaña demoledora” contra el Gobierno que se utilizaría para promover su vacancia, la cual se debatirá hoy, 28 de marzo, desde las 3:00 p. m..

“A partir de mañana hay una campaña demoledora contra el Gobierno. Sacando hasta el fin de semana unos mensajes y algunos montajes de algunos audios, algunos videos, para que esta prensa, que tiene un objetivo, haga creer. Y estoy seguro de que el Congreso no va a caer en eso. Hay congresistas inmensamente responsables, hay congresistas que sí entienden la necesidad de este pueblo, y no van a caer en este tipo de chantajes, y no van a caer en este círculo mediático”, increpó Castillo a los medios desde Puno.

Augusto Álvarez Rodrich señaló que, pese al temor de Castillo Terrones, ningún dominical sacó una “bomba” que remeciera la agenda política y, en consecuencia, asegurara su posible salida del jefe de Estado.

No obstante, lo que sí ha quedado claro es la falta de respaldo que posee Pedro Castillo. Según la última encuesta del IEP, para el diario La República, llega al debate de la moción de vacancia con 68% de desaprobación.

Al igual que el mandatario, el Congreso de la República posee una desaprobación de 79%. Mientras que María del Carmen Alva, presidenta del Legislativo, tiene un rechazo de 69%.

Asimismo, AAR reveló que, de acuerdo a la agenda del presidente distribuida por Palacio de Gobierno, este no acudiría ante el Pleno para ejercer su derecho a defensa y enfrentar la moción de vacancia presentada por Jorge Montoya. Sin embargo, las actividades se podrían actualizar en el transcurso de las horas.

“Sospecho que lo más probable es que no vaya, mande a su abogado y sea este el que responda el pliego de 20 puntos. La verdad es que la mayoría no justifica una vacancia, pero hay un voto político y vamos a ver qué ocurre”, detalló.

Según las proyecciones de La República, 53 congresistas respaldarían la vacancia, 58 votarían en contra y 17 permanecen indecisos.

Para El Comercio, 65 votarían a favor, 46 en contra y 19 estarían por definir su voto.

AAR precisó que en ninguna de las dos predicciones el Congreso lograría obtener los 87 votos y, por tanto, vacar a Castillo Terrones.

“No van a haber los votos suficientes para una vacancia del presidente Castillo”, alegó.