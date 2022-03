Las decisiones que ponen el proceso electoral 2022 en incertidumbre

Las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2022 son unas de las más complicadas de los últimos años. A poco más de seis meses para su ejecución, dos de octubre, a la fecha hay modificaciones que crean un panorama difuso en la participación y otras intenciones que buscan modificar las reglas de juego.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tenía como plazo máximo el 25 de marzo para aprobar los padrones de afiliados de las 168 organizaciones políticas que participarán.

En estas remesas se incluye a quienes serán sus candidatos a gobernadores, vicegobernadores y alcaldes. Sin embargo, este paso no llegó a culminarse y hasta ese día solo se publicaron 35 padrones.

El mismo viernes, la entidad informó, mediante un comunicado, que la aprobación pendiente se realizará desde hoy debido a que se han reprocesado ciertas afiliaciones a raíz de que se presentaron “falsas renuncias o desafiliaciones” de ciertas agrupaciones.

Estas presuntas solicitudes fraudulentas se presentaron desde diciembre del 2021. Para ello, el militante afectado interponía un reclamo y apelaba a la renuncia falsa. Se evaluó en audiencias y posteriormente restablecía la condición de afiliación. El problema es que el proceso demoró y los casos aumentaron. Si un caso es revisado, el padrón no puede ser aprobado.

Son 131 los padrones pendientes. Además, el sábado 26 culminó el plazo para que las agrupaciones que eligieron el sistema de cúpulas para sus elecciones internas inscriban a sus postulantes para delegados. Al cierre de esta nota, 10 partidos y 85 movimientos regionales registraron a sus aspirantes a delegados.

Este paso aún genera incertidumbre en las agrupaciones al no tener padrón de afiliados.

Ante ello, el representante legal del movimiento regional Yo Amo Arequipa, José Suárez, indicó que este aplazamiento afecta a las internas al desconocerse su padrón de afiliados. “Así como se nos exige, también debería exigirse al JNE respetar el cronograma que dispuso”, dijo. Agregó que presentarán un recurso constitucional para que se permita la inscripción de 3.600 militantes, pese a que incumplieron una disposición.

Medida excepcional

José Manuel Villalobos, experto en derecho electoral, señaló que la decisión del JNE es nueva en la historia electoral peruana. “Lo que está haciendo es ir en contra del propio cronograma que ha aprobado”, indicó.

Sostuvo que s í afecta a las internas debido a que se desconoce la lista oficial de afiliados, lo que retrasaría sus inscripciones. Por ello, considera que el JNE debe precisar hasta cuándo las seguirá aprobando.

Por su parte, José Tello, también especialista en temas electorales, comentó que esta decisión se aplica por la sobrecarga procesal de las desafiliaciones indebidas que constituyen “una verdadera vorágine de ilicitud”. Sin embargo, reitera que esto “no impacta mucho” y “es viable modificar el cronograma de las elecciones internas”, porque los plazos “son definidos por el JNE mediante resolución al amparo de la ley 31357″.

Contrarreforma espera

El pedido para que se aprueben nuevos padrones, como el caso de Yo Amo Arequipa, es un objetivo que también persiguen otras fuerzas políticas. Los padrones se debían presentar hasta el 5 de enero del 2022 y, de acuerdo a una resolución del JNE de noviembre del 2021, debían ser en un solo momento. Por ello, si lo daban en partes se consideraba solo la primera entrega, aun así sea dentro del plazo.

El cambio fue incumplido por algunas organizaciones como Alianza para el Progreso (APP) y Renovación Popular (RP), quienes ahora impulsaron una salida desde el Congreso.

En un mes, el PL 1271 que modifica la ley 31357 de las reglas electorales fue aprobado en el Pleno del Congreso, siendo exonerado y priorizado. La autógrafa respaldada el 10 de marzo determina permitir la aprobación de los padrones en varias etapas hasta el 5 de enero, la reducción de la valla de participación, la suspensión de causales de cancelación y de la aplicación de las normas de inferiores que se opongan.

Días después, el primer ministro Aníbal Torres mencionó que evaluarán si observarán o no la autógrafa. No obstante, Perú Libre apoyó la contrarreforma y el Gobierno aún no se pronuncia. Si esta es observada, en el Congreso buscarán su aprobación por insistencia, aunque chocaría con los plazos.

Contrarreforma no sería aplicable

Jorge Jáuregui señala que no se debe promulgar la autógrafa, al ser “inconstitucional” por atentar contra principios estándares de la democracia. Agregó que, si se publica por insistencia, el JNE puede no aplicarla.

En esta línea, José Tello indica que si se promulga luego del 9 de abril, “el JNE podría hacer un control difuso de la Constitución por ser tribunal que imparte justicia en materia electoral”.

Iván Lanegra, secretario de Asociación Civil Transparencia, dijo que de promulgarse se creará un precedente nefasto y peligroso que puede usarse políticamente.

Días claves en las elecciones regionales municipales

5-1-2022

Fecha límite para afiliarse a una organización política y presentar el padrón al ROP. Plazo máximo para solicitar inscripción de una agrupación para estos comicios.

10-3-2022

Pleno del Congreso aprobó de forma exprés el texto sustitutorio del PL 1271. No tuvo dictamen, fue priorizado en la agenda del Pleno y se exoneró de segunda votación.

25-3-2022

Fecha límite para que el JNE apruebe los padrones de afiliados. Anunciaron que desde el 28 aprobarán los casos de falsas desafiliaciones. No precisan cuándo acabarán.

9-4-2022

Fecha límite para que las organizaciones presenten las candidaturas para las internas a través del sistema Declara-Internas. Al día siguiente se envía lista a ONPE.

15-5-2022 y 22-5-2022

El 15 se ejecutan las elecciones internas por la modalidad de un militante, un voto. El 22, por la forma de delegados, quienes fueron designados una semana antes.

Reacciones

Jose Manuel Villalobos, experto en derecho electoral

“El JNE está dejando un precedente para que si la ley (de contrarreforma) se promulga, no podría señalar que el plazo ya venció porque está abriendo ahora el cronograma”.

Jorge Jáuregui, experto en derecho electoral

“El Parlamento entra en el ámbito de injerencia cuando el JNE ya decidió. Es grave, están entrando en un régimen autoritario. Han desarticulado completamente el pequeño avance de la reforma política”.