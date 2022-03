Bellido confía en que no alcanzarán 87 votos: “Esta moción de vacancia no tiene pies ni cabeza”

El expresidente del Consejo de Ministros y congresista de Perú Libre, Guido Bellido, se pronunció previo a lo que será el debate y votación de la moción de vacancia presidencial contra el mandatario Pedro Castillo. Consideró que desde el oficialismo se encuentran tranquilos porque no encuentran argumentos por los cuales se puedan alcanzar los 87 votos necesarios para sacar de su cargo al jefe de Estado.

“Más allá de los votos suficientes, los votos responden a la racionalidad del proceso de vacancia y esta vacancia no tienes ni pies ni cabeza y el Perú lo sabe. Lo único que tienen es un profundo odio e interés por recuperar el Poder Ejecutivo”, declaró a Exitosa.

En esta línea, Bellido advirtió que los veinte hechos señalados como fundamentación de la moción de vacancia no tienen sustento: “Lo que así se está buscando, como se anunció desde la segunda vuelta, que se va a vacar al presidente. Cuando uno se pone ese objetivo, los argumentos ya son descabellados, inoportunos y sin sustento”, agregó.

Fundamentos de la moción de vacancia presidencial

Según la moción de vacancia presidencial, la necesidad de la salida de Pedro Castillo del cargo está fundamentada en un total de veinte hechos que recogen los principales cuestionamientos y dudas sobre su gestión. El jefe de Estado deberá responder uno a uno a estos señalamientos. Entre los temas que se abordarán, están las presuntas mentiras del jefe de Estado ante la Fiscalía respecto a los ascensos en las Fuerzas Armadas y el caso Puente Tarata. También deberá aclarar sobre sus declaraciones respecto a una posible salida al mar para Bolivia, los cuestionamientos a nombramientos de ministros, el caso de Karelim López y Bruno Pacheco, entre otros.