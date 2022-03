Elvis Vergara: “No podemos tomar como referente a Del Castillo, Mulder o seguir a Becerril”

El vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, criticó la labor de los excongresistas Jorge del Castillo, Mauricio Mulder y Héctor Becerril por los lineamientos políticos instalados años atrás en el Congreso. Durante el debate presidencial por la vacancia contra Pedro Castillo, el acciopopulista remarcó que no se puede tomar como referencia la labor legislativa de los anteriores congresistas para salir de la crisis política.

“ No podemos tomar como referente a Jorge del Castillo, Mauricio Mulder. No me pueden decir que siga a Héctor Becerril. Este país esta como está por la labor de ellos. Es nuestro turno de poner orden ”, expuso Elvis Vergara.

El parlamentario sostuvo que un juicio político, a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, es la mejor forma de sacar del cargo al presidente Pedro Castillo en caso se comprueben actos de corrupción.

“Estamos de acuerdo que el juicio político, a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, es la mejor salida para un presidente que estaría cometiendo delitos, por eso, no podemos deformar la figura de la vacancia presidencia por incapacidad permanente moral”, apuntó Vergara.

Alva y Vergara protagonizan incidente

El congresista Elvis Vergara y la presidenta de la Mesa Directiva, María del Carmen Alva, ambos de Acción Popular, protagonizaron un incidente durante la sesión del Pleno por permitirse la intervención de los seis ministros que acompañaron a Pedro Castillo a la moción de vacancia presidencial en su contra.

El parlamentario, que fue sindicado de ser uno de “Los Niños”, le reclamó a su correligionaria el no haberle dado el uso de la palabra. Planteó que se someta a reconsideración la votación que aprobó que los miembros del gabinete participen en el debate.

Eso, luego de que se aprobara con 59 votos a favor, 53 en contra y 7 abstenciones que el tiempo que hablen los seis ministros, que acudieron al Parlamento acompañando al mandatario, sea descontado de los 63 minutos que tendrá la bancada de Perú Libre.