Abogado de Zamir Villaverde tras detención preliminar: Quieren utilizar esto para la vacancia

El abogado del empresario Zamir Villaverde, Marco Riveros, calificó como un error del Ministerio Público disponer la detención preliminar – por 10 días – de su cliente, en el marco de las investigaciones por el caso Tarata. Advierte que el tema estaría siendo utilizado en un contexto donde este lunes 28 de marzo se debatirá y votará la moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, en el Congreso.

“Son dichos, mitos a partir de afirmaciones de personas que supuestamente están brindando datos con el único objetivo de utilizar estos hechos y vacar al presidente de la República”, declaró a Canal N.

Se conoció que serían 11 personas las que estaría comprendidas en esta orden de detención preliminar que es ejecutada por personal de la Dirección contra la Corrupción (DIRCOCOR) y la Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. Entre los implicados se encuentra Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente de la República, Pedro Castillo, pero estos no fueron encontrados.

Estas diligencias se realizan en el marco de las investigaciones por la licitación de PROVIAS del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para la construcción del puente automovilístico Tarata, sobre el río Huallaga en la región San Martin. Se presume posibles actos de corrupción en esta licitación.

Abogado advierte error del Ministerio Público

Marco Riveros advirtió que el Ministerio Público cometió un error al ordenar la detención preliminar de Zamir Villaverde al encontrarse este en condición de testigo. Además, de tener una audiencia programada para este 30 de marzo por un pedido de impedimento de salida del país.