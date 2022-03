Norma Yarrow: “Para ser honesta, no existen todavía los votos (para la vacancia)”

La congresista de Avanza País Norma Yarrow reconoció que, hasta el momento, la oposición no cuenta con los 87 votos requeridos para vacar al presidente de la República, Pedro Castillo, quien acudirá este lunes al hemiciclo del Parlamento para defenderse de las 20 imputaciones que se consignan en la moción de vacancia.

“Para ser honesta, no existen todavía los votos (para la vacancia). Hay aproximadamente 76 votos. No sabemos qué está haciendo el presidente con su bancada. No sabemos si ‘Los Niños’ van a reaccionar ante la desgracia que está pasando en nuestro país”, dijo Yarrow en diálogo con RPP.

En ese sentido, la parlamentaria hizo un llamado “con todo respeto” a sus colegas de otras bancadas “para defender” al país ante una “situación más difícil que la de Perú rumbo a Qatar”.

“Los partidos políticos que quieran seguir en un proceso electoral para este mes de noviembre, espero que se den cuenta (de) que la población quiere gente o partidos políticos que tengan la capacidad de hacerse respetar ante la situación del país”, agregó.

En relación a la solicitud de la Organización de Estados Americanos (OEA), Yarrow Lumbreras indicó que el referido organismo internacional “no tiene ninguna injerencia sobre nosotros”, a pesar de que, tras la tercera derrota electoral de Keiko Fujimori, suscribió una misiva dirigida al secretario Luis Almagro solicitando una reunión para informar “supuestas irregularidades” en los comicios 2021.

“Por educación, la presidenta (María del Carmen Alva), la Mesa Directiva y la Junta de Portavoces le permitan ingresar. Yo, personalmente, si fuera presidenta del Congreso, les diría que no entren, que este es un tema que la Constitución nos avala”, arguyó.

Norma Yarrow: “A nosotros no nos tiembla la mano si es que quieren que nos vayamos todos”

Al ser consultada sobre la última encuesta del IEP para La República, que arroja que 80% del país está a favor de nuevas elecciones en caso vaquen a Castillo Terrones, la congresista Norma Yarrow no descartó dicho planteamiento, pero precisó que tomaría “un año o año y medio”.

“Desde Avanza País, a nosotros no nos tiembla la mano si es que quieren que nos vayamos todos, pero ese es un proceso que se tiene que hacer de acuerdo a la Constitución. Aproximadamente (duraría) un año o año y medio porque tiene que haber proyecto de ley, comisiones y pleno”, sostuvo.