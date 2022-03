Hernando de Soto no respalda posible vacancia de Pedro Castillo

El excandidato a la presidencia por Avanza País Hernando de Soto se mostró en contra de la vacancia promovida contra el presidente de la República, Pedro Castillo, ya que el país se vería más afectado al acrecentar la crisis política debido al conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

De Soto comentó que esta no es una situación nueva para el país y que lo ha venido afectado durante los últimos años. En ese sentido, hizo énfasis en la similitud entre la situación actual y el contexto generado por la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que tuvo lugar debido a que se encontraba próximo a ser destituido por el Congreso.

“La vacancia, así como la disolución del Congreso, son viejos instrumentos democráticos que ayudan a presionar a la política, no matarte, sino presionarte, pero el problema es que todo el tiempo se están dedicando a ello. Desde que cayó Kuczynski hasta ahora hemos tenido 11 intentos de vacar, de los cuales solo han tenido éxito cinco, por eso hemos tenido cinco presidentes en cerca de cuatro años”, manifestó en entrevista con Exitosa.

En ese sentido, el economista comparó la crisis política con una enfermedad, ya que —aseguró— la problemática viene empeorando sin lograr curarse pese a los diversos intentos por hacerlo.

“Es lo que está ocurriendo actualmente en el Perú. Vacamos o disolvemos, vamos a entrar en lo mismo, y vamos a ir de Guatemala a Guatepeor”, señaló.

El político peruano expresó que una posible solución para resolver la crisis sería que el Parlamento encontrara alguna otra opción para ejercer su rol fiscalizador ante el Ejecutivo. Asimismo, exhortó también al jefe de Estado a brindar propuestas para luchar contra la inestabilidad.