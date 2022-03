Miloslavich sobre debate de vacancia: Confío en que hay una mayoría que apuesta por la democracia

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich, se pronunció por la sesión plenaria de este lunes 28 de marzo en la que se debatirá y votará la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. La titular del MIMP indicó que ella confía en que hay una mayoría en el Parlamento y en la sociedad que todavía apuesta por el respeto a los resultados electorales.

“Yo tengo confianza en que hay una mayoría de peruanos y peruanas, no solamente en el Congreso, sino también en toda la sociedad peruana, que seguimos apostando por la democracia en el país y por el respeto a la elección popular ”, expresó la ministra Miloslavich en diálogo con el canal estatal TV Perú.

“En el camino se irán haciendo las mejoras, los ajustes. Es bueno la vigilancia ciudadana. Son buenas las críticas, las autocríticas, pero lo fundamental es que nosotros tenemos que avanzar en un estado de derecho fortalecido”, añadió.

Miloslavich Túpac dio estas declaraciones durante su participación en la campaña del Inabif, ‘Melodía para soñar’, la cual fomenta la donación de instrumentos musicales con el objetivo de realizar talleres en favor de las poblaciones vulnerables.

“Exhorto a la oposición democrática a no sumarse al golpe de Estado”

El sábado 26 de marzo, la titular del sector Mujer ya había hecho algunos comentarios sobre este intento de vacancia. Había señalado, mediante su cuenta de Twitter, que “desde el día en que ganó Pedro Castillo intentaron alterar la voluntad popular” y que “lo que ocurre hoy es la extensión en el tiempo de una estrategia golpista que daña a todo el Perú, sobre todo a las mujeres más pobres que ven afectados sus derechos por sector congresal obstruccionista”.

“Los dos procesos de vacancia presidencial no son hechos aislados, la oposición vacadora busca recuperar el poder, disfrazando sus ilegales acciones de control político. Exhorto a la oposición democrática a no sumarse al golpe de Estado, promovido por quienes no ganaron con los votos”, añadió en otro tuit.